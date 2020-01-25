Son Dakika › Güncel › CHP'li heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
CHP'li heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:30 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
CHP heyeti, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Sitesi'nde sürdürülen çalışmaları bir süre izledi.
Burada yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra alandan ayrıldı.
Son Dakika İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk