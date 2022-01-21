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CHP'li heyet Tunceli'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika

CHP'li heyet Tunceli'de partililerle bir araya geldi

21.01.2022 16:19
CHP'li heyet Tunceli'de partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri, Tunceli'de partililerle buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri, Tunceli'de partililerle buluştu.

Eski milletvekili Kamer Genç'in 6. ölüm yıldönümü sebebiyle kentte gelen Ağbaba, Özel ve milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, Moğultay Mahallesi'ndeki İl Başkanlığını ziyaret ederek belediye başkanları, parti temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin hem partisi hem de yetiştirmiş olduğu değerler açısından önem arz ettiğini söyledi. Bütün Tuncelili arkadaşlarına şükranlarını sunduğunu ifade eden Ağbaba, "Her şeye rağmen halen Cumhuriyetimiz, laikliğimiz, birlikte yaşamımız, barışımız ve kardeşliğimiz yaşıyorsa bunda sizlerin emeği çok. Türkiye'nin her yanında sizlerin emeği çok. Hiçbir zaman gücün önünde eğilmemiş, boyun eğmemiş ve her zaman haklının yanında yer almış bir kültürün temsilcilerisiniz." dedi.

Ağbaba, ülkede cumhurbaşkanı adaylığıyla da ilgili zaman zaman tartışmaların yaşandığını belirterek "Aday kim olacak? Hep söylüyoruz Türkiye'de bürokrasiyi bilen, herkesle görüşüp oturabilen, herkesin derdini dinleyebilen, herkesle el sıkışabilen, geçmişinde leke olmayan biri olacak. O da bizde var, onu da söyleyelim buraya gelmişken." diye konuştu.

Türkiye'de bugün yaşanan sorunları aşmak için ittifaklarıyla yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"İttifakımıza birileri çomak sokmaya çalışıyor ama hep birlikte el ele kol kola vererek Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, onun kurmuş olduğu ittifakla yolumuza devam edeceğiz. Daha aydınlık ve daha güzel bir Türkiye'yi, Kamer Genç'in hayalindeki bir Türkiye'yi, Kamer Genç'in yaşamı boyunca mücadele ettiği bir Türkiye'yi hep beraber yaşayacağız. Kamer ağabeyin ölüm yıldönümünde onu rahmetle anıyorum."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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