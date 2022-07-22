CHP'li Heyete Dert Yanan Çiftçi: "Hayvancılığı ve Çiftçiliği Yapamaz Hale Geldik. Hizmet Bulamıyoruz. Devletten Tam Teşekküllü Bir Destek Alamıyoruz" - Son Dakika
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CHP'li Heyete Dert Yanan Çiftçi: "Hayvancılığı ve Çiftçiliği Yapamaz Hale Geldik. Hizmet Bulamıyoruz. Devletten Tam Teşekküllü Bir Destek Alamıyoruz"

22.07.2022 17:41

CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Mamak’ta hasat yapılan tarlalarda üreticilerin sorunlarını dinledi. Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınan bir çiftçi, “Şu an hayvancılığı ve çiftçiliği yapamaz hale geldik. Mazot alamıyoruz. Verim yüksek değil, gübre çok pahalı olduğundan zorlu şartlar altında ekim yaptık. Hayvanlarımızı satma aşamasına geldik. Yetiştiriciliği bırakmak üzereyiz, yapamıyoruz. Hizmet bulamıyoruz. Devletten tam teşekküllü bir destek alamıyoruz” dedi.

CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Mamak'ta hasat yapılan tarlalarda üreticilerin sorunlarını dinledi. Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınan bir çiftçi, "Şu an hayvancılığı ve çiftçiliği yapamaz hale geldik. Mazot alamıyoruz. Verim yüksek değil, gübre çok pahalı olduğundan zorlu şartlar altında ekim yaptık. Hayvanlarımızı satma aşamasına geldik. Yetiştiriciliği bırakmak üzereyiz, yapamıyoruz. Hizmet bulamıyoruz. Devletten tam teşekküllü bir destek alamıyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın'dan oluşan CHP heyeti, Mamak'ın Kutludüğün, Ortaköy ve Bayındır mahallelerinin hasat yapılan tarlalarında çiftçilerin sorunlarını dinledi. CHP'li heyetin ziyaret ettiği bir çiftçi şu sözlerle isyan etti:

"HAYVANCILIĞI VE ÇİFTÇİLİĞİ YAPAMAZ HALE GELDİK"

"Şu an hayvancılığı ve çiftçiliği yapamaz hale geldik. Mazot alamıyoruz. Verim yüksek değil, gübre çok pahalı olduğundan zorlu şartlar altında ekim yaptık. Hayvanlarımızı satma aşamasına geldik. Yetiştiriciliği bırakmak üzereyiz, yapamıyoruz. Hizmet bulamıyoruz. Devletten tam teşekküllü bir destek alamıyoruz. Bin dönüm araziyi ekiyorum, yüz dönüm ÇKS var, dokuz yüz dönüm arazi hisseli olduğundan ÇKS'sini yapamıyoruz. Devlete ürünümüzü satamıyoruz, desteklerimizi alamıyoruz, mağdur durumdayız. İşi yapamayacak duruma geldik.

"250-300 BÜYÜKBAŞ HAYVANIM VAR HEMEN HEMEN HEPSİNİ SATMA KARARI ALDIK"

Kutludüğün'de 250-300 büyükbaş hayvanım var hemen hemen hepsini satma kararı aldık, yürütemeyeceğiz, yapamayacağız. Girdiler çok pahalı günlük 25-30 bin TL masrafla makinayı çalıştırıyoruz, biçtiğimiz ekin o parayı yapmıyor. Verimimiz hiç yok, ortalama 150-160 kilogram verim alıyoruz.

"ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEMEK İÇİN YEDİ BİN TL'LİK MALINI TÜCCARA BEŞ BİN TL'YE VERMEK ZORUNDA KALIYOR"

Kaldırdığımız ürün için devletin açıkladığı bir fiyat ama tüccarlar o paralara almıyorlar, daha düşükten alıyorlar. Devlet ofisleri de şu an silo bakım aşamasında olduğu için tam teşekküllü alım yapmıyor. Siloların bakımını her sene bu aylara koyuyorlar. Normalde devletin silolarına bakım eskiden dördüncü, beşinci ayda yapılırdı, altıncı ayda da alıma başlardı. Şu an yedinci, sekizinci ayda bakım yapıyoruz diye alım yapmıyor. Millet de borçlu, ekinini biçenin mazot, yem, borcu var. Borcunu ödemek için yedi bin TL'lik malını tüccara beş bin TL'ye vermek zorunda kalıyor.

"GÜBREYİ YARI YARIYA ATABİLDİĞİMİZ İÇİN EKİN YOK"

Gübreyi çok yetersiz attık. Normalde tabanına ve üstüne 20 kg gübre atardım. Bu sene 10 kg tabanına, 8-10 kg üstüne atabildim. Gübreyi yarı yarıya atabildiğimiz için ekin yok. Normalde bu arazinin 400 kg buğday vermesi lazım, 160 kg buğday veriyor. Yüzde 65 kayıp var. 100 TL'ye aldığımız bir litre ilaç şu anda 500 TL. Alamadık, uygulayamadık ekin ot içinde, biçer döver balya yapamıyor. Geçen yıl üre gübresini 2 bin 700 TL'ye aldım 20 kg attık. Bu sene 12 bin 600 TL'ye aldık atamadık."

"DAP GÜBRESİ OLDU 14-15 LİRA, MAZOT OLDU 25-30 LİRAYA, BEN NASIL GÜBRE ATAYIM"

Girdi maliyetlerinden dolayı gübre atmakta zorlandığını söyleyen bir diğer çiftçi ise, "DAP gübresi oldu 14-15 lira, mazot oldu 25-30 liraya, ben nasıl gübre atayım buraya. Çıkıyorlar çiftçiye şöyle destek verdik, böyle destek verdik. Dönüm başı 150-200 kilo anca aldık. İnan ağlayasım geliyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Heyete Dert Yanan Çiftçi: 'Hayvancılığı ve Çiftçiliği Yapamaz Hale Geldik. Hizmet Bulamıyoruz. Devletten Tam Teşekküllü Bir Destek Alamıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Heyete Dert Yanan Çiftçi: "Hayvancılığı ve Çiftçiliği Yapamaz Hale Geldik. Hizmet Bulamıyoruz. Devletten Tam Teşekküllü Bir Destek Alamıyoruz" - Son Dakika
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