CHP'li Heyetten "Mazbata" Talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li heyet, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu'na verilmesi talebinde bulundu.

CHP'li heyet, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek toplu halde İstanbil İl Seçim Kurulu'na geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, burada mazbata talebine ilişkin hazırlanan dilekçeyi Seçim Kurulu Müdüresi Fidan Şener'e sundu.



Daha sonra adliye önünde toplanan CHP'li heyet adına basın açıklamasını da Kaftancıoğlu yaptı. İki gün önce, ittifak partileri olarak 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçimi Hakkındaki Kanun'un 22. maddesi hükmüne dayanarak büyükşehir belediye başkanlığı mazbatasını almak için bir dilekçe sunduklarını hatırlatan Kaftancıoğlu, "Ve bugün yine CHP'nin tüm yöneticileri ve milletvekilleriyle beraber, bir kez daha, bu kanunun ilgili maddelerine dayandırarak ve geçmiş örneklerini vererek mazbatamızı istemek üzere dilekçemizi vermiş bulunuyoruz." dedi.



"57 sandıkta İmamoğlu lehine 13 oy fazladan çıktı"



İtiraz edilen İstanbul'daki sandıkların sayımıyla ilgili de bilgi veren Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:



"Bugün saat 14.00 itibarıyla, İstanbul'da sandıkların toplam yüzde 97,2'si sayılmış durumdadır. Sadece ve sadece Avcılar'da 3, ki bitmiş olabilir, Esenyurt'ta 10, Maltepe'de ise 827 tane sayılmamış sandık kalmıştır. ve bugünden itibaren YSK tarafından sayılması kararı alınan 22 ilçede 57 sandığın tamamı sayılmıştır. Bu 57 sandığın toplamında partimiz lehine, yani Ekrem İmamoğlu lehine 13 oy fazladan çıkmıştır.



Biz, bir an önce, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesini ve İstanbul halkının artık İmamoğlu başkanlığında hizmet almaya başlamasını bir kez ve umuyorum, son kez hatırlatıyoruz.. 'Bu seçimlerin arkasında örgüt var' deniliyor ya, evet CHP örgütü var. ve bu seçimlerin sonucunu da İstanbul halkının iradesi belirledi. Bu nedenle biz son kez, bu seçimlere şaibe, gölge düşürmek isteyenlere, yalan yanlış beyanatlarla halkımızın aklını karıştırmak isteyenlere, 'bir an önce bu yaptıklarınızdan vazgeçin, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını verin, 16 milyon İstanbullu artık hizmet almaya başlasın' diyoruz. Ekrem İmamoğlu başkanlığında hizmet etmeye başlayacağız. 5 yıl boyunca CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkına hizmet edecek. AK Parti de 5 yıl boyunca muhalefetini etsin. 5 yıl sonra yerel seçimler olacaktır. O zaman İstanbul halkı bir kez daha kararını verir."



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Gamze Akkuş İlgezdi, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Abdüllatif Şener ve Sera Kadıgil'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden oluşan CHP'li heyet, açıklamanın ardından adliye önünde toplu fotoğraf çektirdi.



Mazbata talebi yinelendi



CHP'li heyet adına Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Seçim Kurulu'na sunduğu dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 169 bin 967 oy aldığı belirtilerek, "29 Mart 2009 seçimlerinde, 3 Nisan'da İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını Kadir Topbaş'a vermiştir. 29 Mart 2014 seçimlerinde, 8 Nisan'da İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını Topbaş'a vermiştir. Tüm bu seçimlerde her zaman olduğu gibi itirazlar vardı. Her iki seçimde de kesin sonuçlar mayıs ayında açıklanmıştı." ifadeleri kullanıldı.



İmamoğlu'nun seçildiğine dair tutanağın verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığı kaydedilen dilekçede, büyükşehir belediye başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu'na verilmesi talebi yinelendi.

