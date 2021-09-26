CHP'li Honaz Belediye Başkanı, partisinin toplantısında tehdit edildiğini öne sürdü - Son Dakika

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, basına kapalı gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Yüksel Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak 23 Eylül'de Honaz'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da katıldığı toplantıda, kendisine yöneltilen eleştirilerin linç boyutuna ulaştığını söyledi.

Tugay Odabaşıoğlu'nun önce Merkezefendi toplantısında "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla tehdit ettiğini" ileri süren Kepenek, Odabaşıoğlu'nun Honaz'daki toplantıda da bu sözlerinin arkasında olduğunu söylediğini hatta daha sert ifadeler kullandığını kaydetti.

Kendisinin makam odasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğunu aktaran Kepenek, şöyle konuştu:

"Bana bakarak 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım.' diye konuştu. Orada bu mesajları gönderebileceği başka bir kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmemesi, hepsini üst üste koyduğunuzda etik olmayan bir toplantı gerçekleştirildi. İl Başkanı'nın bana daha önceden bir birikimi vardı. Onun da hesaplaşmasını Honaz halkının önünde yapmaya çalıştı. 'Böyle olursa istifa ederim' diyerek gereken tepkiyi, refleksi gösterdim. Tabii sürekli tartışma ortamında iş üretemem, verimli olamam deyip salonu terk ettim."

Toplantıdan ayrıldıktan sonra Gülizar Biçer Karaca'nın yanına gelerek kendisinden sakin olmasını istediğini aktaran Kepenek, "Partiden ayrılmamın yanlış olacağını, bunun amaca hizmet etmeyeceğini söyledi. Ben de zaten o toplantıdan sonra bir açılışımız vardı, oraya geçtik ama açılışa il yönetimi gelmedi." dedi.

Kepenek, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun bu sözlerine müsaade etmemesi gerekirken kendisine karşı motive ettiğini de ileri sürerek, il yönetimi ile yaşanan sorunları CHP Genel Merkezine ileteceğini belirtti.