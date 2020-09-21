CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun aracına taş atan şahıs: "Alkolün etkisiyle oldu, yapmamam gereken bir... - Son Dakika

CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun aracına taş atan şahıs: "Alkolün etkisiyle oldu, yapmamam gereken bir...

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracına taşla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mustafa Ş., "Bu yaşanan olayı siyasete yoranlar oluyor, olayın siyasetle bir ilgisi yok. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Yapmamam gereken bir hataydı.

CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun aracına taş atan şahıs:

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracına taşla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mustafa Ş., "Bu yaşanan olayı siyasete yoranlar oluyor, olayın siyasetle bir ilgisi yok. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Yapmamam gereken bir hataydı. Milletvekilimizden özür diliyorum" dedi.

Kadıköy'de 17 Eylül'de CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracına taş atarak saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Ş., İHA'ya konuştu.

"Yapmamam gereken bir hataydı, özür diliyorum"

Olay günü alkollü olduğunu söyleyen Mustafa Ş., "Saat gece 02.00 sıralarında çalışanlardan biri eski kız arkadaşıma benzeyen birisinin araç içerisinde olduğunu söyledi. 'Emin misin' diye sorduktan arka sokağa doğru gittiğini söyledi. Bende inanmayarak 'bir de ben bakayım' dedim. Geçerken alkolün etkisiyle elime taş aldım. Sokağa girip baktığımda yoklardı. Ben duygusal psikolojiyle elimi yere vurarak hıncımı almak çalıştım. Kendimde değilken o hırsla sağa sola vurmaya başlamışım. Elimdeki taşla arabanın camını kırmışım. Polis Merkezi'nde öğrendim ki araç Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun arabasıymış. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzüldüm. Yapmamam gereken bir hataydı. Milletvekilimizden özür diliyorum. Hasarın karşılamasın konusunda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" dedi.

"Olayın siyasetle bir ilgisi yok"

Olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen Mustafa Ş., "Bu yaşanan olayı siyasete yoranlar oluyor, olayın siyasetle bir ilgisi yok. Benim duygusal olarak alkolün de verdiği hırstan dolayı fevri hareketimden dolayı kaynaklanan bir olaydır" diye konuştu.

"Büyüklük göstererek bizi affetmesini istiyoruz"

"Milletvekilimizden tekrar özür diliyorum, o bizim büyüğümüzdür, büyüklük göstererek bizi affetmesini istiyoruz" diyen Mustafa Ş., "Biz de burada evine ekmek götürmek için çalışan emekçi insanlarız. Bu pandemi sürecinden dolayı anlayış bekliyoruz. Burada eylem yaparak iş yerimize gelerek bizi mafya diye yaftalayan insanlar var. Biz mafya değil 12 yıldır ekmeğini kazanmaya çalışan esnaf insanlarız" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Kadıköy'de 17 Eylül'de meydana gelen olayda, iddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ile evinin yakında bulunan mekanın müdürü ve çalışanları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Kaboğlu'nun aracına taş atarak camlarını kırdığı iddia edilen işletmenin sorumlu müdürü Mustafa Ş. ve garson Şahin K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "mala zarar verme" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kadıköy, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun aracına taş atan şahıs: 'Alkolün etkisiyle oldu, yapmamam gereken bir... - Son Dakika

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