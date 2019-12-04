Son Dakika Haberleri: CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti
Son Dakika Politika CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti - Son Dakika

CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi Nihat Gündüz hayatını kaybetti.

CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi Nihat Gündüz hayatını kaybetti.


CHP'de Bilecik'in İnhisar ilçesinde İl Genel Meclis üyesi seçilen ve 9 ay görevde bulunan Nihat Gündüz geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Gündüz, Bilecik'ten Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilirken burada bir ameliyat olmuştu. Nihat Gündüz, 6 günlük hayat mücadele kaybederek hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi ikindi namazına müteakip İnhisar ilçesine bağlı Çayköy caminden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecektir. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, İnhisar, Bilecik, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:01:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]