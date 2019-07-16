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CHP'li ilçe başkan yardımcısı serbest bırakıldı

41 dakika önce

Sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

CHP'li ilçe başkan yardımcısı serbest bırakıldı, System.String[]
Sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden "15 Temmuz gecesi yobazlar tarafından şehit edilen askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklindeki paylaşımının ardından hakkında gözaltı kararı verilen Er'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İzmir Adliyesine sevk edilen Er, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dün, CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er hakkında sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Hakkında gözaltı kararı verilen Er, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim olmuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:14 Kaynak: AA
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