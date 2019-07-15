Son Dakika Haberleri: CHP'li ilçe başkan yardımcısına "terör propagandası"ndan soruşturma
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CHP'li ilçe başkan yardımcısına "terör propagandası"ndan soruşturma

4 saat önce

CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er hakkında sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

CHP'li ilçe başkan yardımcısına
CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er hakkında sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden "15 Temmuz gecesi yobazlar tarafından şehit edilen askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde paylaşımda bulunan Yetkin Er hakkında soruşturma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı verilen Er, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek teslim oldu.
Er'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:30 Kaynak: AA
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