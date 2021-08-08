CHP'li İlgezdi: "Bilgi çarpıtma, toplumda aşıya karşı güvensizlik oluşturuyor" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bilgi çarpıtmanın toplumda aşıya karşı güvensizlik oluşturduğunu ifade etti.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında, 1 Temmuz'dan bugüne vaka ve vefat sayılarının arttığını hatırlattı.

Vefat ve vakalara paralel, aşı karşıtlığının da giderek arttığını savunan İlgezdi, "Ülkemizde hem aşı karşıtlığı hem de aşı tereddüdü giderek artıyor. Sosyal medya hesaplarının başına 'doktor' unvanı ekleyen onlarca kullanıcıdan yayılan bilgi çarpıtma, toplumda aşıya karşı bir güvensizlik oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Sırası geldiği halde ilk doz aşısını olmayan 21 milyondan fazla kişi bulunduğunu hatırlatan İlgezdi, " Türkiye'nin tam açılmaya gittiği temmuz ayının ilk beş gününde ilk doz aşısını yaptıran kişi sayısı 1 milyon 630 bin 911'di. Vakaların pandemi fırtınasına dönüştüğü Ağustos'un ilk 5 gününde ilk doz aşısını yaptıran kişi sayısı yalnızca 463 bin oldu. Böylece Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık için çok önemli olan ilk doz aşıda temmuz ve ağustos aylarının ilk beş günü baz alındığında yüzde 72 azalma meydana geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayının ilk beş gününde 1-2 ve 3'üncü doz aşı yapılan kişi sayısının temmuz ayının ilk 5 gününe göre yüzde 56 azaldığına işaret eden İlgezdi, "Aşılama azalırken, vefatlar artıyor. 1 Temmuz'dan bugüne 2 bin 143 kişi hayatını kaybetti. Geçen sene ağustos ayının ilk beş gününe kıyasla bu yıl Kovid-19 kaynaklı ölümler yüzde 484 arttı. 2020 Ağustos'unun ilk beş gününde 93 yurttaşımız vefat ederken, bu yıl ne yazık ki şimdiden 543 yurttaşımızı yitirdik." ifadelerini kullandı.

Ek önlem almadan yapılan açılmanın salgını kontrolden çıkardığını savunan İlgezdi, böyle devam etmesi halinde 4'üncü dalganın kaçınılmaz olacağını kaydetti.