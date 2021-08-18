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CHP'li İlgezdi'den Afgan kadınları için dayanışma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

CHP'li İlgezdi'den Afgan kadınları için dayanışma çağrısı Açıklaması

18.08.2021 13:22
CHP'li İlgezdi'den Afgan kadınları için dayanışma çağrısı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, insan haklarından yana, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, demokratik tüm dünya ülkelerinin Afgan kadınlarıyla dayanışması ve onların sesi olması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, insan haklarından yana, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, demokratik tüm dünya ülkelerinin Afgan kadınlarıyla dayanışması ve onların sesi olması gerektiğini bildirdi.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirtti.

Taliban nedeniyle milletvekilleri, gazeteciler, yerel yöneticiler, doktorlar, hemşireler ve öğretmenler gibi kamusal hayattaki tüm Afgan kadınların şu anda büyük bir tehdit altında yaşadığını ifade eden İlgezdi, Taliban'ın elinden kurtulmak isteyen Afganistan'daki kadınlar için dayanışma içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

İlgezdi, "Afgan kadınlar, 12 yaşındaki kız çocuklarını kendi savaşçılarıyla evlenmeye zorlayan, kadınlara erkek refakatçi olmadan evden çıkmayı yasaklayan, kadınları çalışma hayatından ve okullardan kovalayan Taliban rejimine karşı yardım çığlıkları atıyor. Uluslararası toplumu ve dünyanın tüm kadınlarını Taliban barbarlığına terk edilen Afgan kadınlarla dayanışmaya çağırıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kadınlar ve kız çocukları açısından bakıldığında Afganistan'da yaşananları bir iç sorun ya da bölgesel mesele olarak görmenin mümkün olmadığını vurgulayan İlgezdi, "İnsan haklarından yana, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, demokratik tüm dünya ülkelerinin Afgan kadınlarıyla dayanışmak ve onların sesi olmak gibi bir mecburiyeti vardır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi'den Afgan kadınları için dayanışma çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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