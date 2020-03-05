CHP'li İlgezdi'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, cinsel suçları önleyebilmek için öncelikle eğitimin şart olduğunu vurgulayarak, "Cinsiyetçi tutumların ve yüceltilmiş erkek kimliği üzerine kurulu tüm kültürel, sosyal ve bilgi sistemlerinin ayıklanması ve eğitimin eşitlikçi hale getirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, hazırladıkları Cinsel Şiddet Raporu'nun sonuçlarına göre, cinsel istismar suçlarının kaygı verici boyutlara ulaştığını savundu.

Cinsel şiddet suçları karşısında cezasızlığın yaygınlaştırıldığını ileri süren İlgezdi, hakkında mahkumiyet kararı olan 223 bin 442 kişiden yüzde 38'ine hapis cezası verildiğini aktardı. İlgezdi, 13 senede, Türk Ceza Kanunu'nun cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçları tanımlayan maddeler uyarınca sanık olan kişi sayısının 446 bin 439, Cumhuriyet başsavcılıklarında şüpheli olarak işlem yapılan kişi sayısının ise 879 bin 451 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

"2009-2018 yılları arasında cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca işlem yapılan kişi sayısı 879 bin 451 olarak kayıtlara geçti. Buna göre 2009'da 65 bin 605 olan şüpheli sayısı yüzde 70 artarak, 111 bin 531'e yükseldi." bilgisini veren İlgezdi, Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2006'da 19 bin 629 olan sanık sayısının 2018 itibarıyla 22 bin 212 kişi artarak, 41 bin 841'e yükseldiğini aktardı.

İlgezdi, şöyle devam etti:

"Rapora göre, 2006-2018 yılları arasında yargılanarak hakkında mahkumiyet kararı verilen kişi sayısı 223 bin 442 oldu. 2006-2018 yılları arasında sanık sayısının 446 bin 439 olduğu düşünülürse hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin oranı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. Hakkında mahkumiyet kararı verilen kişi sayısında ise yüzde 133 artış yaşandı."

Durumun kaygı verici olduğunu belirten İlgezdi, cinsel şiddet suçlarının "suç öncesi" ve "suç sonrası" olarak iki boyutlu ele alınması gerektiğini aktardı. İlgezdi, suçu engellemenin öncelikli yolunun suç öncesi suçu yaratan şartları doğru teşhis etmekten geçtiğini vurguladı.

Cinsel suçların yalnızca kanun çıkartarak, yönetmelik hazırlanarak engellenemeyeceğini kaydeden İlgezdi, "Cinsel suçları önleyebilmek için öncelikle eğitim şart. Cinsiyetçi tutumların ve yüceltilmiş erkek kimliği üzerine kurulu tüm kültürel, sosyal ve bilgi sistemlerinin ayıklanması ve eğitimin eşitlikçi hale getirilmesi gerekiyor. Toplumun cinselliğe bakışının düzeltilmesi, insan haklarına saygı, adalet sistemine olan güven ile engellenecektir." değerlendirmesini yaptı.

İlgezdi, Türkiye'deki yerleşik hukuki mevzuatın, cinsel şiddet görenleri tekrar tekrar mağdur ettiğini iddia etti.