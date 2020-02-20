CHP'li İlgezdi'den dolandırıcılık suçlarında artış olduğu iddiası Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li İlgezdi'den dolandırıcılık suçlarında artış olduğu iddiası Açıklaması

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2009-2018 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 3 milyon 322 bin 215'e ulaştığını belirtti.

CHP'li İlgezdi'den dolandırıcılık suçlarında artış olduğu iddiası Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2009-2018 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 3 milyon 322 bin 215'e ulaştığını belirtti.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'den 2018 sonuna kadar dolandırıcılık suçunun şüpheli sayısının 878 bin olduğunu bildirdi.

Dolandırıcılık raporu hazırladığını bildiren İlgezdi, "Rapora göre 2009-2018 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 3 milyon 322 bin 215'e ulaştı." ifadesini kullandı.

İlgezdi, 2006-2018 yılları arasında mahkemelerde sanık olan kişi sayısının 1 milyon 74 bin 192 olarak kayıtlara geçtiğini, mahkum olan kişi sayısının ise 646 bin 99 olduğunu vurguladı.

İlgezdi, şunları kaydetti:

"2017-2018 yılları arasında mahkemelerde dolandırıcılık suçlamasıyla sanık sıfatıyla yargılanan kişi sayısı 249 bin 416 olurken, bu sayı 2006-2018 yılları arasında sanık sıfatıyla yargılanan toplam 1 milyon 74 bin 192 kişinin yüzde 23'ünü oluşturdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası dolandırıcılık suçunda inanılmaz bir artış olduğu görülüyor. Hukukun rafa kaldırıldığı OHAL süreci ile yargı mekanizmasının siyasallaşması ve yaratılan korku iklimi, dolandırıcılar için adeta bir nimet olmuş. 2015 yılında 362 bin 380 olan dolandırıcılık şüphelisi, 2018'de 488 bin 393'e yükseldi."

Cumhuriyet Halk Partisi, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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