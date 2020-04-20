CHP'li İlgezdi'den mali müşavirlerin vermekle zorunlu olduğu beyannamelerde erteleme talebi... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, mali müşavirlerin her ay vermek zorunda oldukları beyannamelerin ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde birçok meslek grubu gibi mali müşavirlerin de virüsün açık hedefinde olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemelerin mücbir sebep nedeniyle 6'şar ay ötelendiğini, bu aylardaki KDV ve muhtasar beyan verme sürelerinin 27 Temmuz'a ertelendiğini hatırlatan İlgezdi, mücbir sebebe giren işletmelerin diğer beyannameleri ile ilgili bir ertelemenin bulunmadığını kaydetti.

İlgezdi, "Bununla birlikte mücbir sebebe girmeyen fırın, market gibi işletmelerin beyannamelerinin de zamanında verilmesi gerekiyor. Ayrıca tüm işletmelerin SGK tahakkuklarının da 23 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Bu işlemler için mali müşavirler çalıştıkları firmalara gitmek, bir sürü evrak toplamak zorunda oldukları için koronavirüse açık hedef haline gelmektedir" ifadelerini kullanan İlgezdi, mali müşavirlerin her ay vermek zorunda oldukları beyannamelerin ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

23 Nisan'da verilmesi gereken SGK tahakkuklarının da ertelenmesini isteyen İlgezdi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının yanıtlaması istemiyle böyle bir erteleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru önergesi verdiğini kaydetti.

Bir başka soru önergesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mücbir sebebe girmeyen işletmeler ile tüm beyannamelerin ertelenmesinin planlanıp planlanmadığını sorduğunu aktaran İlgezdi, şunları kaydetti:

"Mali müşavirlerin öncelikli talepleri, SGK ve diğer tüm beyannamelerin yıl sonuna kadar ertelenmesidir. Zira mücbir sebeple nisan, mayıs, haziran ayları KDV ve muhtasar beyanları nasıl ki 27 Temmuz 2020'ye ertelendiyse mücbir sebebe girmeyen firmaların da KDV ve muhtasar beyanları ile tüm firmaların SGK tahakkukları ve tüm diğer beyanları da ertelenmeli. Ancak bu şekilde virüse karşı mücadelede önemli bir adım atılmış olacak ve mali müşavirler bir nebze de olsa virüs bulaşı riskinden uzaklaşacaktır."