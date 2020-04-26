CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sanat ve sanatçıların desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve açıklanan destek paketlerinden büyük ölçüde turizm sektörünün yararlandığı görülmektedir.

CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sanat ve sanatçıların desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve açıklanan destek paketlerinden büyük ölçüde turizm sektörünün yararlandığı görülmektedir. Bu sıkıntılı günlerde kültür-sanat emekçilerine can suyu olacak kaynak mevcuttur." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması arzıyla TBMM Başkanlığına soru önergesi verdiğini bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kültür ve sanat faaliyetlerine bu süreçte kısıtlama getirildiğini hatırlatan Gamze Akkuş İlgezdi, bu kapsamda tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerinin süresiz durdurulduğunu hatırlattı.

Gelişmiş ekonomilerin, sanatçıların ve kültür endüstrisinin süreçten zarar görmemesi için acil tedbir paketlerini yürürlüğe koyduğunu vurgulayan İlgezdi, Birleşik Krallık'ta sanatçılara yönelik 192 milyon dolarlık bir yardım paketi oluşturulduğunu, Almanya'nın sanatçılara ve sanat kurumlarına 9 ila 15 bin avro destek sağlamaya başladığını, Fransa'nın da yazar ve sanatçılara kişi başı 1500 avroluk bir destek açıkladığını aktardı.

Türkiye'de bu kapsamda bir paketin henüz gündeme dahi gelmediğini ifade eden Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatro, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcileriyle 14 Mart 2020 tarihinde bir araya gelmiş ve 'Kültür sanat faaliyetleri nisan ayı sonuna kadar ertelendi, bir hafta içerisinde destek paketi açıklayacağız' demişti. Bu açıklamanın üzerinden bir aydan fazla bir süre geçtiği halde Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve açıklanan destek paketlerinden büyük ölçüde turizm sektörünün yararlandığı görülmektedir. Kamuoyuna yansıyan tedbirler kapsamında özel tiyatrolara yeni sezonda yapılacak yardımların üst limitleri artırılmış, yardım yapılacak özel tiyatro sayısı genişletilmiş, destek başvuruları temmuz ayına uzatılmış, yeni sezon ödemeleri ise eylül ayına çekilmiş, 2019-2020 sanat sezonu için bakanlıktan yardım almış, pandemi nedeniyle yasaklar kapsamına girmiş ve oyun taahhütlerinin tamamını yerine getirememiş projelere verilen destek miktarında herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği ifade edilmiştir.

Bunun dışında sanat ve sanatçılar ile ilgili bir destek açıklanmamıştır. Sahne sanatları ve müzik sektörü başta olmak üzere sokak sanatçısından ışıkçısına, saz ekibinden şoförüne, yeme içme lojistik çalışanından temizlik işçisine kadar çok değişik kademelerde çalışanlar, oyuncular, gişeciler, yer göstericiler, sorumlu müdürler, set emekçilerinden oluşan binlerce kişinin hiçbir güvencesi yoktur. Oysa bu sıkıntılı günlerde kültür-sanat emekçilerine can suyu olacak kaynak mevcuttur."

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca üretilen, ithal veya ihraç edilen kaset, CD, DVD, matbaa makinesi, fotokopi makinesi gibi ürünlerden yüzde 3 oranında kesinti yapıldığını, bu kesintilerin "telif tazmin bedeli" ya da bilinen şekliyle "özel kopyalama harcı" adı altında bir fonda toplandığını kaydeden İlgezdi, 2017 yılı itibarıyla fon büyüklüğünün 320 milyon liraya ulaştığını da kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:18 Kaynak: AA

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