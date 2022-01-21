CHP'li İlgezdi, GSS primi için düzenleme yapılmasını önerdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminin azaltılması için düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

İlgezdi yazılı açıklamasında, sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemek zorunda olduğu GSS priminin 150,12 liraya çıkarıldığını belirtti.

İşi ve geliri olmayanların, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için her ay GSS primi ödemek zorunda kaldığını savunan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Prim rakamlarının azaltılması için yasal düzenleme gerekiyor. AKP iktidarı ise vatandaşın lehine olan her durumda olduğu gibi yine bir çaba içerisinde değil. Bizim çağrılarımıza da kulak tıkıyor. Yeni mezuna iş olanağı yaratmayan, işsiz yurttaşlarımıza iş bulamayan hükümet, bir de bu yurttaşlarımızdan zorunlu olarak GSS primi alıyor. Bunun için de yüzde 50 zam yapıyor. Böyle bir düzen yıkılmaya mahkumdur. Bu yüzden 'erken seçim, hemen seçim' diyoruz. Biz işi, geliri olmayan ya da geçinecek düzeyde olmayan insanlarımız için Aile Destekleri Sigortası ile ferah bir ülke inşa etmek için çalışmalarımızı yaparken, iktidar işsizden prim almak derdinde."