CHP'li İlgezdi, Kovid-19 salgınına ilişkin rapor hazırladı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafında hazırlanan, Kovid-19 salgınına ilişkin raporda, Türkiye'de varyant çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığı savunuldu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, İlgezdi, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele sürecine ilişkin rapor hazırladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda, salgının başlangıcından bu yana çözüm üretilemeyen sorunlar bulunduğu ifade edildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin Türkiye'de varyant çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığı ileri sürülen raporda, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmaya devam ettiği, Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın çıkartılmadığı kaydedildi.

Salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "şehit" sayılmasına ilişkin kanuni düzenlemenin de henüz yapılmadığına işaret edilen raporda, sağlık çalışanlarının kamuda istihdamının eksik olduğu savunuldu.

Filyasyon ekipleri başta olmak üzere sağlık kurumlarında çalışanlara düzenli tarama yapılmadığı öne sürülen raporda, filyasyon çalışmalarının artan vakalarla birlikte birçok ilde gece saat 24.00'e kadar devam etmesinin güvenlik açısından risk yarattığı kaydedildi.