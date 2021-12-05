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CHP'li İlgezdi Kovid-19 varyantlarına karşı "gen konsorsiyumu" kurulmasını önerdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li İlgezdi Kovid-19 varyantlarına karşı "gen konsorsiyumu" kurulmasını önerdi Açıklaması

05.12.2021 10:18
CHP'li İlgezdi Kovid-19 varyantlarına karşı "gen konsorsiyumu" kurulmasını önerdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin sadece Omicron benzeri Kovid-19 dış varyantlarının değil, her an Anadolu'da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni varyantlar açısından da risk altında olduğunu belirterek, bu sebeple "Türkiye Gen Konsorsiyumu"nun kurulmasını,...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin sadece Omicron benzeri Kovid-19 dış varyantlarının değil, her an Anadolu'da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni varyantlar açısından da risk altında olduğunu belirterek, bu sebeple "Türkiye Gen Konsorsiyumu"nun kurulmasını, tüm laboratuvar ile üniversitelerden cihaz ve insan gücü olarak yararlanılmasını önerdi.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Omicron varyantı sonrasında, sekanslamanın (dizileme) öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

İngiltere'de bugün itibarıyla 1 milyon 517 bin kişiye varyant dizilemesi yapıldığını, Türkiye'de ise bunun 50 bin civarında olduğunu aktaran İlgezdi, Omicron'un ya da başka bir varyantın tespitinde sekanslamanın önemine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığına bağlı 17 il laboratuvarından gelen numunelerin, Ankara'da sekanslandığını belirten İlgezdi, "30 laboratuvar ve üniversiteler ise sürecin dışında tutulduğu için yeterince gen analizi yapılamıyor." ifadesini kullandı.

Omicron varyantından sonra yine dizileme sorununun gündeme geldiğini vurgulayan İlgezdi, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan tekrar bir çağrı yapmak istiyorum, bilim insanlarını dinleyin, ülkemiz, sadece Omicron benzeri dış varyantların değil, her an Anadolu'da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni bir varyant açısından da risk altında. Bu sebeplerle Türkiye Gen Konsorsiyumunu kurun ve tüm laboratuvarlardan ve üniversitelerden cihaz ve insan gücü olarak yararlanın."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi Kovid-19 varyantlarına karşı 'gen konsorsiyumu' kurulmasını önerdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li İlgezdi Kovid-19 varyantlarına karşı "gen konsorsiyumu" kurulmasını önerdi Açıklaması - Son Dakika
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