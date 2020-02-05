CHP'li İlgezdi, Milli Egemenliğin 100. yılı yarışması hakkında bilgi verdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "CHP olarak, Cumhuriyete ve değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla 23 Nisan ruhuna katkı sunmak ve çocuklarımızın ulusal değerlerimize bağlılık ve inancını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

İlgezdi, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Egemenliğin 100. yılında Türkiye çapında, "23 Nisan Resim, Şiir ve Beste Yarışması" düzenleneceğini belirtti.

Yarışmanın resim, şiir ve beste dallarında olacağını dile getiren İlgezdi, beste yarışmasının ise çocuklar ve büyükler olmak üzere iki ayrı dalda yapılacağını söyledi.

İlgezdi, "Yarışmamızın teması, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı', 'Mustafa Kemal Atatürk', 'Cumhuriyet', 'Demokrasi' ve 'TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü' olacak. Yarışmaya başvuru ücretsiz olacak. Resim, şiir ve beste yarışması için 2005-2014 yıllarında doğan tüm ilk ve ortaokul öğrencisi çocuklarımız başvuru yapabilir. Yarışmaya katılacak çocuklarımızın resim, şiir ve beste dallarından yalnızca birine eser gönderebileceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

Beste yarışmasının büyükler kategorisinde de düzenleneceğini ifade eden İlgezdi, 17 yaşından büyüklerin, tek eserle başvurabileceğini kaydetti.

İlgezdi, organizasyonda ve jüride görev alanların birinci derece yakınlarının yarışmaya katılamayacağını belirtti.

Dereceye girenler, 6 Nisan'da açıklanacak

Yarışmanın son başvuru tarihinin 6 Mart olduğunu, bu tarihin gerekli görülmesi halinde bir hafta uzatılabileceğini aktaran İlgezdi, katılmak isteyenlerin, "23nisan.chp.org.tr" adresinden yarışmaya ait şartnameyi indirmeleri gerektiğini aktardı.

İlgezdi, şartnamede gerekli belgeleri dolduranların, eserlerini il başkanlıklarına veya CHP Genel Merkezine elden teslim edebileceğini ve kargo yoluyla da gönderebileceğini dile getirdi.

Her kategori için Türkiye'nin yakından tanıdığı sanatçı ve akademisyenlerden oluşan 3 ayrı jüri oluşturulacağını anlatan İlgezdi, kişisel verilerin korunması adına yasaların yüklediği bütün sorumlulukların yerine getireceğini söyledi.

Resim, şiir ve beste yarışması çocuk kategorisinde dereceye giren eser sahipleri ile beste yarışması büyükler kategorisinde dereceye girenlere ödül verileceğini aktaran İlgezdi, dereceye girenlerin 6 Nisan'da "23nisan.chp.org.tr" adresinden ve basın yayın organlarından açıklanacağını kaydetti.

İlgezdi, kazanan yarışmacılara ödüllerinin ise 23 Nisan haftasında Ankara'da düzenlenecek törenle verileceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "CHP olarak, Cumhuriyete ve değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla 23 Nisan ruhuna katkı sunmak ve çocuklarımızın ulusal değerlerimize bağlılık ve inancını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ülkemize, günün anlam ve önemine uygun yeni eserler kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.