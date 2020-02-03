CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi - Son Dakika

CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği duyurulan basın toplantısı gündemdeki yoğunluk nedeniyle ertelendi.

CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği duyurulan basın toplantısı gündemdeki yoğunluk nedeniyle ertelendi.

İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısının daha sonra yapılacağı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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