CHP'li İlgezdi, partisinin sağlık alanında yapacağı çalışmaları açıkladı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladıkları kamucu bir sağlık sistemiyle "herkese, her yerde ve her zaman sağlık hizmeti" sunumunu sağlayacaklarını belirtti.

İlgezdi düzenlediği basın toplantısında, CHP iktidarında sağlıkta yapılacak reformları ve parti olarak düzenledikleri Türkiye Sağlık Forumu'nun sonuç bildirgesini açıkladı.

Türkiye'deki sağlık sisteminin ivedi olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten İlgezdi, parti olarak sağlık alanını temel olarak "sağlık hakkı" yaklaşımıyla düzenleyeceklerini ifade etti.

İlgezdi, "Ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir sağlık sistemiyle 'herkese, her yerde ve her zaman sağlık hizmeti' sunumunu sağlayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenlenen Türkiye Sağlık Forumu'na ilişkin hazırlanan kitabı tanıtan İlgezdi, farklı alanlardan doktor ve sağlık emekçilerinin çalışmaya katkı sunduğunu bildirdi.

"Sağlık çalışanlarını değersizleştiren anlayışı kabul etmiyoruz"

Bir toplumun kendi şifacılarına dönük saldırı eğiliminin normal görülemeyeceğine işaret eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık meslek grupları adına sağlık çalışanlarını ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren anlayışı kabul etmiyoruz. Atalarımızın dediği gibi 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek hem yaşamak hem yaşatmak üzere sağlıkta insan odaklı iktidar programımızı açıklıyoruz. Türkiye'deki sağlık sisteminin ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir."

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de yer aldığı gibi sağlığın en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayan İlgezdi, "Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirecek, her yurttaşın birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılda bir kez ücretsiz olarak periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız." dedi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlık personeli tarafından yaşadıkları yerlerde belirli aralıklarla ziyaret edileceği bir izlem programını yürürlüğe koyacaklarını söyleyen İlgezdi, evlilik öncesi sağlık taramalarının tamamını ücretsiz yapacaklarını anlattı.

İlgezdi, Sağlık Bakanlığı ile meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir iletişim sağlanması amacıyla Türkiye Sağlık Konseyi adıyla sağlık meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacaklarını dile getirerek, ilkokul, ortaokul ve liseye başlarken her öğrencinin Halk Sağlığı Merkezlerinde kapsamlı sağlık muayenesinden geçirileceğini ifade etti.