CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e Ziyaret

İSTANBUL'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İSTANBUL'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve çocukları Semih, Mehmet Selim ve Beren İmamoğlu ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. İmamoğlu'na, CHP milletvekilleri ile birlikte çok sayıda partili ve vatandaş da eşlik etti. Beraberindeki kalabalık ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e giren Ekrem İmamoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İmamoğlu, dua etti, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız Kuvayı Milliye ruhunun 100'üncü yılının içerisinde, aynı ruhla, 21'inci yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak, milli unsurlarından asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu."



Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan kalabalığı, ziyarette bulunacağı CHP Genel Merkezi'ne davet ederek ayrıldı. - Ankara

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