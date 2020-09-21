CHP'li İnce: Akıllı siyaset lazım (2) - Son Dakika

İNCE, ÇORUM'U ZİYARET ETTİCHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Amasya'nın ardından Çorum'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İnce, sokakta selamlaştığı vatandaşlarla fotoğraf da çekildi. Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını dile getiren İnce, "10 gün önce Doğu ve Güneydoğu'daydık. Bu sefer Karadeniz'den başladık. Artvin'den başladık. Şu anda Çorum'da sokaklarda insanlarla sohbet ediyoruz" dedi.
Çorum ziyaretinin ardından CHP'li İnce, Karadeniz gezisini tamlayarak bölgeden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:32 - Kaynak: DHA
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