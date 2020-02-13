CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika
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CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü

16 dakika önce

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü.

CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü, System.String[]

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü.

CHP'li İnce, CHP Genel Merkezi'ne gelerek, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası İnce, açıklama yapmadan partiden ayrıldı. Ancak, basın mensuplarının sorusu üzerine İnce, "Benim sayın genel başkanla görüşmemden daha doğal ne olabilir? Partimin bir üyesiyim. Teşekkür ederim" diyerek, partiden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

İnce'nin gelişi

İnce'nin çıkışı

Genel detay

Haber-Kamera:  Kaan ULU- Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
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