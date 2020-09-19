CHP'li İnce: Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır (2) - Son Dakika

İNCE'YE CHP SORUSU

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Artvin'deki ziyaretlerinin ardından Hopa ilçesine geldi. Hopa meydanında vatandaşlarla sohbet eden İnce, vatandaşların 'CHP parti genel merkezine neden gitmiyorsunuz?' yönündeki sorularına "Parti genel merkezi korona olduğu için kapalı. Milletvekili maaşımı alıp yatayım mı, gezeyim mi? Ben bölücü değilim, çarpıcıyım. Partiden ayrılmıyorum. Sen sorunu yatanlara sor, gezenlere değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni daha çok seviyorum. Yollara düştüm. Şırnak'tan Hopa'ya geldim. Ben yan gelip yatamam. Geziyorum, insanları dinliyorum. Ankara'da kenara çekilip, emekli milletvekili maaşını alıp, yan gelip yatmasını ben de bilirim. Ben onu yapmayacağım. Bugün Artvin'den başladım, buradan devam edeceğim. 81 vilayeti gezeceğim" yanıtını verdi.

CHP'nin askeri olmadığını Mustafa Kemal'in askeri olduğunu ifade eden İnce "Yolculuklarımızda arabada köfte- ekmek, peynir ekmek yiyoruz. Bir de mazot parası var. 35 kişiyiz sırayla da aracın deposunu dolduruyoruz. Peynir ekmek almaya da paramız var. Türkiye'yi gezmek için de kimseden izin almak zorunda değilim" diye konuştu.Bu sırada bir kişi otobüsün mazot parasına destek olmak istediğini belirterek cebinden çıkardığı bir miktar parayı İnce'nin ekibine uzattı. İnce de "Böyle her gittiğimiz yerde Hopa'daki gibi depomuzu doldurursalar bir otobüs daha alırız" diyerek teşekkür etti.RİZE'YE GELDİArtvin'den Rize 'ye gelen CHP'li İnce, sokaklarda vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Burada açıklamalarda bulunan İnce, " Karadeniz turuna devam ediyoruz, Artvin'den başladık. Borçka , Hopa, Pazar'a uğradık, şimdi de Rize devam ediyoruz, şimdi Trabzon 'a gideceğiz. Sonra Giresun Muğla 'ya kadar gideceğiz. Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. Daha önce de söylemiştik, Türkiye'nin bereketi, memleket hareketi. Partideki arkadaşlarımla Türkiye'yi geziyoruz. Sorunları yerinde görmek istiyoruz, çözüm üretmek istiyoruz. Türkiye'de halk iktidardan da memnun değil, muhalefetten de değil. Biz üçüncü yoluz, üçüncü yol olarak da Türkiye'yi gezmeye devam edeceğiz" dedi.'15 GÜN SONRA KARNIMIZ İYİCE DOYDU'

Karadeniz insanının sıcak ve sevecen olduğunu söyleyen İnce, "Benim anneannem, dedem buralı. Dedemin insanlarının halini-hatırını sormaya geldim. Dedemin buralı olduğunu da herkes biliyor. Dertleşiyoruz, sokakta sohbet ediyoruz. Bugün kısmetimizde peynir ekmek, köfte ekmek yoktu. Çayeli'ne uğradık kuru fasulye yedik. Bugün 15 gün sonra karnımız iyice doydu" ifadelerinde bulundu.