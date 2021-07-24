CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan arasında sosyal medyada göçmen tartışması yaşanmıştı.

"YOL GEÇEN HANI MI BURASI?"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımı CHP'li Cihangir İslam yanıt vermişti.

TÜRKKAN'A CİHANGİR'DEN YANIT

İYİ Partili Türkkan'a yanıt veren CHP'li İslam, "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" ifadelerini kullanmıştı.

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Lütfü Türkkan ise Cihangir İslam'a "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadeleriyle yanıt vermişti.

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İslam, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine verdiği, "Çok yazık, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra oluşan şartlar neticesinde bizler asıl vatanımıza göç ettik. Esefle kınıyorum sizi" yorumuna ise "İyi ki Lütfü gibiler yokmuş o zamanlar" cevabını vermişti.

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TRT Haber'in haberine göre; bu paylaşım İYİ Parti cephesinde tepkiyle karşılandı. İYİ Parti, rahatsızlığını CHP yönetimine iletti.

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Bu tartışma CHP yönetimini harekete geçirdi. Yönetimden milletvekillerine "Millet ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçının, polemiklerden uzak durun" uyarısı geldi. CHP'de grup yönetimi de milletvekillerini açıklamaları ve paylaşımları konusunda uyardı.