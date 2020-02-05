CHP'li Kaboğlu, hakkındaki

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, hakkında "sabıkalı" olduğu iddialarına ilişkin, "Bir kişinin sabıkalı olması, onun mahkeme kararıyla suç işlediğinin tespit edilmesidir. Hiçbir şekilde hakkımda herhangi bir mahkeme kararı yoktur. Hiçbir zaman suç işlemedim" dedi.

Kaboğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Yasama Yetkisi Devredilemez" başlıklı çalışmayla nitelikli yasamaya katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Ayrıca söz konusu çalışmada, Anayasa'ya saygı sorunu ve yürürlüğe konulan yasaların ne ölçüde hizmet ettiğinin de sorgulandığına dikkati çeken Kaboğlu, "Çalışmamda, komisyonlarda olsun Genel Kurulda olsun esasen müzakereci yasa yapım yöntemine uygun bir yol ve yöntem izleyemediğimizi ortaya koymaktayım. Bunu sayılarla, aynı zamanda Anayasa Mahkemesinin yaptığı denetim yoluyla ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaboğlu, TBMM'de son iki haftadır komisyonların ve Genel Kurulun gündeminde olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanunda Kanun Teklifi ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin "Yasama Yetkisi Devredilemez" isimli çalışmada ortaya koyulan tespitlerin geçerliliğini teyit ettiğini söyledi.

İki teklifin de komisyon aşamalarının gerçek bir müzakere sürecine olanak tanımadığını, sayısal üstünlük, çoğulculuk bir yana çoğunlukçu demokrasi uygulamasını engelleyici bir uygulamaya yol açtığını öne süren Kaboğlu, "Sayısal üstünlük belirli parti ya da partilerde olsa bile muhalefetin ikna edici, açık argümanlarıyla, kanıtlarıyla ikna olunursa değiştirilir; ona göre doğruya, gerçeğe ulaşılır. Fakat burada sayısal üstünlük bir bakıma demokrasinin, müzakereci sürecin üstüne çıkıyor. Öyle olunca da oylanan kanunlar, sadece kamu yararı açsından ya da anayasal düzenin işletilmesi açısından sorun yaratmakla kalmıyor aynı zamanda açıkça Anayasa'ya aykırı hükümler içerebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Yasama Yetkisi Devredilemez" çalışmasının bazı basın yayın organlarında veriliş şeklini de eleştiren Kaboğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa hukuku uzmanlığım çerçevesinde, 40 yıllık kuramsal bilgilerimden yararlanarak, TBMM'de gördüğüm uygulamayı kitaplaştırma çalışmamı vesile ederek, hakkımda, 'İbrahim Kaboğlu zaten sabıkalı adamdır' gibi çirkin, gerçekle ilgisi olmayan beyanlarda bulunan, kimi sözüm ona basın mensubu, eski milletvekili, akademisyen unvanlı kişiler mahkeme önünde hesap vermek durumunda. Bir kişinin sabıkalı olması, onun mahkeme kararıyla suç işlediğinin tespit edilmesidir. Hiçbir şekilde hakkımda herhangi bir mahkeme kararı yoktur. Hiçbir zaman suç işlemedim."