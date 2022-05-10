CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı - Son Dakika
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CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı

10.05.2022 20:44

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu; uluslararası andlaşmaların onaylanması, yürütülmesi, sonlandırılması ve andlaşmalardan çekilme ile ilgili usul ve yetki tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifinin doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını istedi. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dikkat çeken Kaboğlu, “Anayasa’nın 90. maddesinde kanunilik ilkesine tabi tutulmuş bir konunun uygulamasına yönelik düzenlemenin de kanunla yapılması gerekir. Bu bakımdan TBMM Başkanı Sayın Şentop’u göreve davet ediyorum” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu; uluslararası andlaşmaların onaylanması, yürütülmesi, sonlandırılması ve andlaşmalardan çekilme ile ilgili usul ve yetki tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifinin doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını istedi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dikkat çeken Kaboğlu, "Anayasa'nın 90. maddesinde kanunilik ilkesine tabi tutulmuş bir konunun uygulamasına yönelik düzenlemenin de kanunla yapılması gerekir. Bu bakımdan TBMM Başkanı Sayın Şentop'u göreve davet ediyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis İçtüzüğünün 37. maddesine göre, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu; "Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanlığına Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin" doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınması görüşüldü.

Kaboğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 27. Yasama Dönemi'nde 600 milletvekili ile yasalaştırdığı 261 teklifin 160'ının uluslararası andlaşmalara ilişkin olduğunu belirterek, bu dönem yürürlüğe giren 3 bin 43 maddenin de 486'sının bu andlaşmalarla ilgili maddeler olduğunu vurguladı.

Kaboğlu, "TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 'cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir' hükmü gereğince, teklif ile, TBMM'nin asli ve genel yetkisini pekiştirici bir düzenlemenin Anayasa'nın 90. maddesinde kanunilik ilkesine tabi tutulmuş bir konunun uygulamasına yönelik düzenlemenin de kanunla yapılması gerekir. Bu bakımdan TBMM Başkanı Sayın Şentop'u göreve davet ediyorum" dedi.

İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanı'nın bir kararla, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeyi feshi bir yana, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile dahi insan hakları alanında düzenleme yapamayacağını; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisinin sadece TBMM'ye ait olduğunu vurguladı.

CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı
CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı
CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı
CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, İstanbul, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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