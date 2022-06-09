CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: "En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi" - Son Dakika
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CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: "En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi"

09.06.2022 16:09

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP'li kadın milletvekilleri, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Karınca Kadınları Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif üyesi bir kadın, “En azından kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz yerine geldi” dedi. Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun ise "Köyde çalışan kadınlara hiç olmazsa bir emekli şansı versinler. Bir kazançları, bir gelirleri yok. Hiç olmazsa bir aile sigortası olsun. Bir sahip çıkılsın" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP'li kadın milletvekilleri, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif üyesi bir kadın, "En azından kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz yerine geldi" dedi. Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun ise "Köyde çalışan kadınlara hiç olmazsa bir emekli şansı versinler. Bir kazançları, bir gelirleri yok. Hiç olmazsa bir aile sigortası olsun. Bir sahip çıkılsın" diye konuştu.

Gülizar Biçer Karaca ve CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, kadın kooperatiflerini, çiftçileri ve esnafı ziyaret etmek için iki gün boyunca Amasya'da olacak. Heyette CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Parti Meclisi üyeleri yer alıyor.

CHP heyeti, bugün Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u ziyaret etti, ardından da belediyenin desteğiyle açılan ve bir yıldır faaliyette olan Gümüşhacıköy Karınca Kadınları Kooperatifi'nin üyeleriyle bir araya geldi.

Gülizar Biçer Karaca, kadınlara çalışmanın nasıl bir şey olduğunu sordu. Bir kadın, "Özgüvenimiz yerine geldi. En azından kazanabiliyoruz" dedi.

Bir başka kadın ise "Bir yıl oldu kurulalı. Biz, yoktan var olduk. Yoktan var olduğumuz için cüzi bir miktar, ufak tefek maliyetle küçük bir harçlık verebiliyoruz ailemize" diye konuştu.

"TARLADA İŞ OLMADIĞI ZAMAN BURADA ÇALIŞIYORUZ"

Mukaddes Çıtak da "Dün tarlada çalıştım, yoruldum biraz. Burada iş olmadığı zaman tarlada çalışıyoruz. Tarlada iş olmadığı zaman burada çalışıyoruz. Evdeki işlerimizi hallediyoruz. Geçen seneye göre kıyaslayamazsın. Aldığımız pahalı. Sattığımıza fiyat koysan 'fazla' diyorlar" dedi.

Selda Kizir ise "Hem kooperatife hem çiftçiliğe zaman ayırıyorum. Çiftçiliği bırakamıyorum, onu da yapmak zorundayım" diye konuştu.

"SERMAYESİ SIFIR BİR KOOPERATİFİZ, ÜYELİK PARASIYLA KURULDUK"

CHP'li milletvekilleri, Kaymakamlık ve Gümüşhacıköy Belediyesi'nin desteğiyle kurulan kadın atölyesini de ziyaret etti. Daha önceden hiçbir yerde çalışmamış 7 tane kadının çalıştığı atölyede ev ürünleri üretiliyor.

Burada çalışan kadınlardan biri, "Sermayesi sıfır bir kooperatifiz. Sadece üyelik parasıyla açıldık. Evimize katkı sağlamıyor şimdi. Ama biz, kooperatifimizi büyütmek için makine, ekipman alıyoruz. Biz, 1,5 yıllık bir kooperatifiz, geçen yıl böyle geçti. Ama bundan sonra bizim ekonomimize tabii katkı sağlayacak" dedi.

KADIN MUHTAR: KÖYDE ÇALIŞAN KADINLARA HİÇ OLMAZSA EMEKLİ ŞANSI VERSİNLER

Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun da "Köylülerin yiyecek, giyecek, her türlü sıkıntısı çok. Destek yok. Çiftçi zaten kazanamıyor, çok mağdur bir durumda. Bizim köyümüze gelseniz de görseniz. Köyümüz fazla bir şey kazanamıyor. Hayvancılık da bitti zaten. Yemi, unu; her şey pahalı. Köyümüzde bir gelişim sağlanmasını istiyoruz. Köyde çalışan kadınlara hiç olmazsa bir emekli şansı versinler. Bir kazançları, bir gelirleri yok. Hiç olmazsa bir aile sigortası olsun. Bir sahip çıkılsın" diye konuştu.

CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi
CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi
CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi
CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: 'En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Kadın Milletvekilleri Amasya'daki Karınca Kadınları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: "En Azından Kazanabiliyoruz. Özgüvenimiz Yerine Geldi" - Son Dakika
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