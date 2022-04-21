CHP'li kadınlardan kadın cinayetine tepki - Son Dakika
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CHP'li kadınlardan kadın cinayetine tepki

21.04.2022 14:58
CHP'li kadınlardan kadın cinayetine tepki

CHP Burdur Kadın Kolları Başkanlığı, Nurcan Seçer'in ayrı yaşadığı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesine ve olaydan sonra hastanede çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

CHP Burdur Kadın Kolları Başkanlığı, Nurcan Seçer'in ayrı yaşadığı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesine ve olaydan sonra hastanede çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 8 Nisan'da Nurcan Seçer'in içlerini yakan bir cinayete kurban gittiğini söyledi.

Maktulün fail hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen şehrin en işlek caddelerinden birinde, iş yerinde öldürüldüğünü belirten Gezer, "Fail hak ettiği cezayı alana dek bu dosyanın takipçisi olacağız." dedi.

Gezer, bu acı olayın ardından bir de hastanede görüntü alarak bunu yayma aymazlığını gösterenlerin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunu gerçekleştiren kişilerden birinin hastane personeli olması güveni sarsmaktadır. Bu güvenin tekrar kurulabilmesi adına ilgili kişinin derhal meslekten men edilmesi gerekmektedir. Adli soruşturmanın da bir an önce sonuçlandırılıp faillerin görüntüyü sosyal medyada paylaşacak kadar cinayeti normalleştirmeye çalıştıklarının gözden kaçmamasını diliyoruz. Kadın cinayetleri sona erene kadar hiçbir kız kardeşimizi yalnız bırakmayacağız."

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve partililer de basın toplantısında yer aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Burdur, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li kadınlardan kadın cinayetine tepki - Son Dakika


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