CHP'li kadınlardan kadına yönelik şiddete karşı ortak açıklama - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Antalya İl Başkanı Nilüfer Deveci, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğin kadınların ellerinde yükseleceğini belirtti.

Deveci, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti binasında düzenlediği toplantıda, 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan üç kız kardeşin, insan hakları ve demokrasi mücadelesinin sembolü olduğunu söyledi.

Bütün dünyada kadınlar, bu üç kız kardeşten aldığı mücadele bayrağını daha da ileri taşımanın inancı ve dayanışması içinde olduğunu belirten Deveci, "Bu yıl 25 Kasım'ı salgın koşullarının gölgesinde karşılıyoruz. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor." dedi.

Kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceklerini vurgulayan Deveci, sokakları, caddeleri, kampüsleri, fabrikaları terk etmeyeceklerini kaydetti.

Siyaset yapmaktan da emeklerin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceklerini aktaran Deveci, "Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek, biz kadınların ellerinde yükselecek. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız." diye konuştu.