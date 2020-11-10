CHP'li Karabat: "Çalışanların, pandeminin ilk kurbanları olduğunu söylemek yanlış olmaz" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Çalışanların, pandeminin ilk kurbanları olduğunu söylemek yanlış olmaz." dedi.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını ile birlikte havacılık sektöründe yaşanan krizin dünya genelinde derinleştiğini söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere ulusal ve uluslararası pek çok şirketin ayakta kalmakta zorlandığının herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Karabat, şirketlerin bundan sonraki süreçte ayakta kalabilmek adına küçülmeye gideceğinin düşünüldüğünü aktardı.

Pek çok şirkette işten çıkarmaların, maaş kesintisi ve benzeri uygulamaların hayata geçirildiğini ileri süren Karabat, şunları kaydetti:

"THY yönetiminin, pek çok çalışanını ücretsiz izne gönderdiği, adeta açlığa mahkum ettiği biliniyor. Uzmanlar, THY'nin elinde 6 ay dayanacak bir mali kaynağın olduğunu açıklamışlardı. THY ile Hava-İş arasında imzalanan ve maaşlarda yüzde 30 ila yüzde 50 arasında indirim öngören protokol, sendikal mücadele tarihinde özel bir vurguyu hak ediyor. Bu protokolün ardından çalışanlara bir e-posta gönderiliyor. Protokol koşullarını kabul etmeyenlerin iş akdini kendi istekleriyle feshettiklerine dair bir yazıyı imzalamaları isteniyor. Çalışanlara yönelik bu dayatmada pek çok çalışanın istemeden de olsa bu protokole imza attığı, imza atmak istemeyenlerin ise ücretsiz izne çıkarıldığı tarafımıza aktarılmıştır. Çalışanların, pandeminin ilk kurbanları olduğunu söylemek yanlış olmaz. "

Karabat, THY yönetimi ve sendika arasındaki protokol gereği 1 Eylül'den itibaren pilotların yüzde 50, kabin memurlarının yüzde 35, diğer işçilerin ise yüzde 30 indirimli ücret alacağının kararlaştırıldığını iddia etti.

Enflasyon ve hayat pahalılığının zirve yaptığı bir dönemden geçildiğini ileri süren Karabat, "Bu dönemde maaşlarda kalıcı ve geriye dönülmez şekilde kesintiye gidilmesi ne insani, ne de vicdani bir adımdır. Risk altında çalışan iş kollarından birine reva görülen bu uygulamalar, hukukla da bağdaşmıyor. Hükümetin, en saygın kuruluşlardan birinde yaşanan kıyıma derhal son vermesi gerekmektedir." diye konuştu.