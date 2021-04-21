CHP'li Karabat: "Vergi artırmak kayıt dışılığı teşvik etmektir" - Son Dakika

CHP'li Karabat: "Vergi artırmak kayıt dışılığı teşvik etmektir"

21.04.2021 14:49
CHP'li Karabat:

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kurumlar vergisindeki artışı eleştirerek, "Vergi artırmak kayıt dışılığı teşvik etmektir.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kurumlar vergisindeki artışı eleştirerek, "Vergi artırmak kayıt dışılığı teşvik etmektir." dedi.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edildiğini hatırlatarak, bu kanunla çiftçi borçlarına bir yapılanma getirildiğini söyledi.

Kanunla çiftçinin sadece Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunun bir kısmının yapılandırıldığını ifade eden Karabat, "Yapılandırılan borç devede kulak misalidir." diye konuştu.

Karabat, borcu olan yaklaşık 1 milyon 803 bin çiftçiden 21 bin 186'sının yapılandırmadan yararlanabileceğini iddia ederek, tarımın ve çiftçinin temel problemlerini çözme konusunda bunun yetersiz olduğunu savundu.

Kanunla, kurumlar vergisi oranının da yüzde 20'den 2021 için yüzde 25'e, 2022 için ise yüzde 23'ye yükseldiğini anlatan Karabat, Türkiye'de 939 bin kurumlar vergisi mükellefi bulunduğunu kaydetti.

Karabat, bu duruma eleştiriler getirerek, "Vergi artırmak kayıt dışılığı teşvik etmektir. Yapılan düzenlemeyle hükümet kayıt dışılığı teşvik etmektedir." dedi.

Bu durumun yabancı yatırımcının piyasayı ve ülkeyi güvenli kabul etmemesine neden olacağını ileri süren Karabat, döviz piyasaları yönetiminin de zorlanacağını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurumlar Vergisi, Özgür Karabat, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Karabat: 'Vergi artırmak kayıt dışılığı teşvik etmektir' - Son Dakika


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