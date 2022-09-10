CHP'li Karabıyık: Köy okullarını iktidarımızda yeniden açacağız

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı, köy okullarının yeniden açılacağını bir yönetmelik değişikliği ile vurguladı ancak böyle bir bütçe ve hazırlık yok. Biz köy okullarını iktidarımızda yeniden açacağız ve köylerde eğitim öğretim yeniden başlayacak. Köylerde yaşayan öğrenciler öğretmenlerine kavuşacak" dedi.

CHP'li Lale Karabıyık, 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesi öğrenci ve öğretmenlerin sorunları ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Okullarda fiziksel eksikler ile temizlik ve güvenlik personeli gibi eksiklerin devam ettiğini savunan Karabıyık, "Bu bilgiler bize okullardan geliyor. Kadrolu yardımcı hizmetli sayısı sorunu var. İŞKUR üzerinden süreli görevlendirme yapılıyor; ama bunlar da ihtiyacı karşılamıyor. Okullarımızın ihtiyacı, kadrolu yardımcı hizmetli atamasının yapılmış olmasıdır; ancak bunu defalarca söylememize rağmen gerçekleştirmediler. Yeterince öğretmen ataması da yapılmamıştır. Şu an en az 100 bin öğretmen ihtiyacı var, eğer bu atama yapılmazsa büyük sorunlar oluşacak, öğrenciler öğretmensiz kalacaktır. Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik sistemi ve sorunları devam etmektedir. Öğretmen açıkları ücretli öğretmenlik sistemi ile karşılanmaya çalışılmakta ve bu eğitim sisteminin büyük bir ayıbıdır, bu sisteme derhal son verilmelidir" dedi.Taşımalı eğitim sisteminin bu eğitim döneminde de devam edeceğini aktaran Karabıyık, "Genel başkanımız, köy okullarının yeniden açılması ve taşımalı eğitime son verilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Kamuoyundan da baskı oluşunca sayın bakan dedi ki '6 bin 900 köy okulunu revize ederek vatandaşın hizmetine açacağız'. Milli Eğitim Bakanlığı da bir değişikliğe giderek köy okullarının yeniden açılacağını bir yönetmelik değişikliği ile vurguladı ancak böyle bir bütçe ve hazırlık yok. Biz köy okullarını iktidarımızda yeniden açacağız ve köylerde eğitim öğretim yeniden başlayacak, köylerde yaşayan öğrenciler öğretmenlerine kavuşacak" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Karabıyık'ın konuşması

Haber: ANKARA,