CHP'li Karabıyık'tan "taşımalı eğitimdeki servis ücretleri" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, her yılın temmuz ayı sonu ağustos ayı başında yapılan taşıma ihalelerinin ardından yaşanan mağduriyetin giderilmesi için ek fiyat farkı ödemelerinin Eylül 2021 tarihli yapılması gerektiğini öne sürdü.

Karabıyık, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen taşımalı eğitimdeki servis ücretleriyle ilgili fiyat farkına ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında hizmet veren servisçilerin mevcut ekonomik kriz ve akaryakıt zamları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi gerektiğini defalarca dile getirdiğini anımsatan Karabıyık, bugün Genel Kurul gündemine gelecek taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında ek fiyat farkı düzenleyen maddede yer alan "1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 arasında" ifadesinin hatalı olduğunu ve mağduriyeti gidermek için "Eylül 2021-30 Haziran 2022" olarak başlangıcın öne çekilmesi gerektiğini, ilgili madde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken ifade ettiklerini aktardı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 1 milyon 248 bin öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında olduğu bilgisini veren Karabıyık, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimiz için 2022 yılı bütçesinden taşıma ve yemek yardım programı için 6,3 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Taşıma ihaleleri her yılın temmuz ayı sonu ağustos ayı başında yapılmaktadır. Bu ihalelerin ardından yaşanan mağduriyetin giderilmesi için ek fiyat farkı ödemeleri Eylül 2021 tarihli yapılmalıdır. Çünkü ihalelerin yapıldığı dönemden bugüne maliyetlerdeki artış resmi verilere açıkça yansımaktadır."