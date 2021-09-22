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CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklama Açıklaması

22.09.2021 12:24
CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, okulların salgının yeni yayılım merkezi olmaması için Türkiye genelinde en az 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, okulların salgının yeni yayılım merkezi olmaması için Türkiye genelinde en az 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin sağlıklı bir eğitim öğretim yılına dair endişelerinin olduğunu ifade etti. Sınıf mevcutlarının eğitim paydaşlarında tedirginlik yarattığını, bazı okullarda ikili eğitim yapıldığını aktaran Karabıyık, "Pandemi öncesinde bile okullarda derslik eksiği nedeniyle sınıf kapasitesinin üstünde bir öğrenci sayısı ile eğitim verilirken, sosyal mesafenin sağlanması gereken salgın şartlarında, öğrencilerin güvenle eğitim görmesi ve okulların salgının yeni yayılım merkezi olmaması için Türkiye genelinde en az 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke genelinde yüzlerce okulun yüz yüze eğitimin başladığı günlerde tamirata alındığını, sınıflarda ve okulda sosyal mesafe sağlamanın hayati önem arz ettiği günlerde tadilata alınan okullar nedeniyle sınıfların birleştirildiğini belirten Karabıyık, şöyle devam etti:

"Öğretmen ve öğrenciler, fiziki kapasitenin yetersiz olduğu okullarda ve sayıca kalabalık sınıflarda sosyal mesafeyi sağlamakta güçlük yaşandığını ve okullarda neredeyse her gün bir pozitif vaka yaşandığını dile getiriyor. Okullar açılalı iki hafta oldu, gelinen noktada vaka tespit edilen okul sayısının 872, kapanan sınıf sayısının 774 olduğu belirtiliyor."

Karabıyık, milyonlarca üniversite öğrencisinin yurt sorunu yaşadığını belirterek KYK burslarında 2016'da yüzde 21'lik bir artış yapıldığını, sonraki artışların yetersiz olduğunu ve bursların her yıl daha fazla enflasyona yenik düştüğünü savundu. Bu yıl 250 bin üniversite kontenjanının boş kaldığını öne süren Karabıyık, "Türkiye'nin geleceği eğitimdedir ve geleceğimiz için bilgili, sorgulayan, araştıran öğrenciler yetiştirecek bir eğitim sistemine acilen ihtiyaç vardır. Fakülte ve bölümler, kesinlikle meslek envanteri yaparak, var olan ihtiyaca göre açılmalı ve kontenjan verilmelidir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Pandemi, Lale, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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