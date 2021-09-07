Üye Girişi
CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması

07.09.2021 12:16
CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik yeni bir öğretim programı hazırlanması ve bunun paylaşılması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik yeni bir öğretim programı hazırlanması ve bunun paylaşılması gerektiğini bildirdi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin salgın sürecinde dünya genelinde okulları kapalı tutan 4'üncü ülke olduğunu, okulların kapalı kalmasının olumsuz sonuçları bulunduğunu belirtti.

Tedbirlerin yeterli olmaması nedeniyle okulların uzun süreli kapalı kalmasının temel bir sorun olduğunu dile getiren Karabıyık, geçen 1,5 yıl içerisinde çocukların bilişsel, fiziksel ve duygusal kayıplar yaşadığını ifade etti.

Karabıyık, dün yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, okullardaki temizlik personeli sayısının yetersiz olduğunu, öğrencilerden kayıt parası adı altında para talep edildiğini öne sürdü.

Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Bir de okul öncesi eğitim zorunlu olur ise buradan doğacak ihtiyaç 14 bin 912 derslik. Bu durumda 58 bin 539 dersliğe ihtiyaç var." dedi.

Geçen dönem 2 milyon 316 bin öğrencinin EBA'ya erişemediğini, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 664 bin öğrenciye tablet dağıtabildiğini aktaran Karabıyık, internet erişimi oranının hanelerde yüzde 92 olduğunu, 1 milyon 459 bin 350 öğrencinin internet erişiminin bulunmadığını savundu.

Karabıyık, "AKP iktidarında, 'iyi eğitimli ve her olanaktan yararlanan bir azınlık ile nitelikli eğitime erişemeyen bir çoğunluk' gerçeği her geçen gün büyümektedir. Evini geçindirmekte, çocuklarının gıda ihtiyacını karşılamakta zorlanan aileler, çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamıyor, tablet, bilgisayar alamıyor, özel ders imkanı sağlayamıyor, ek kaynak bulamıyor." diye konuştu.

"Eğitim paydaşlarının katılımı ile Eğitim Bilim Kurulu oluşturulmalı"

Milli Eğitim Bakanlığına okullardaki eksikleri tamamlaması için çağrıda bulunan Karabıyık, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin öğrenme kayıplarının tespit edilmesi için çalışmalara başlanmalıdır. Öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi için 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yeni bir öğretim programı hazırlanmalı ve paylaşılmalıdır.

Öğrenme eksiklerinden kaynaklı ekonomik ve sosyal kayıplar, öğrenme uçurumları oluşmadan telafi edilmelidir. Acilen Milli Eğitim Şurası toplanmalıdır. Tüm eğitim paydaşlarının katılımı ile Eğitim Bilim Kurulu oluşturulmalıdır."

MEB'e acilen ek kaynak aktarılması gerektiğini de belirten Karabıyık, sınıf mevcudu yüksek olan okulların tespit edilmesi, eğitimin aksamadan sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan 43 bin 627 dersliğin yapımına başlanması gerektiğini ifade etti.

Karabıyık, en az 107 bin öğretmen ataması yapılmasını, okulların ihtiyaç duyduğu temizlik malzemelerinin düzenli olarak sağlanmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Lale Karabıyık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi 12:29 Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor 12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi 11:53 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz 11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Afgan kadınları 11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 10:55 Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 10:33 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı

Son Dakika Haberleri
12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
12:12 "Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı
11:52 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
11:43 Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti
11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor         
12:19
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti         
11:43
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti         
11:23
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı         
10:42
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif         
10:30
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi         
23:57
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 12:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement