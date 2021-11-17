Üye Girişi
CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir - Son Dakika

CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir

17.11.2021 11:45
CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir

CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedirCHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Atama bekleyen öğretmen varken ücretli öğretmen ile bu sorun çözülür mü? Türkiye'nin geleceği eğitimdedir.

CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Atama bekleyen öğretmen varken ücretli öğretmen ile bu sorun çözülür mü? Türkiye'nin geleceği eğitimdedir. Bizim iktidarımızda sağlam, doğru bir eğitim sistem olacak" dedi.

CHP'li Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olduğunu savundu. Bir ülkede eğitime yeterli bütçe ayrılmadığı takdirde sorunlar ortaya çıktığını kaydeden Karabıyık, "MEB'in bütçesinin yetersiz olması birtakım sorumluluklarını yerine getirememesi anlamında. MEB sorumluluklarını yerine getiremeyince vatandaşların eğitim için yapması gereken harcama artıyor. Bazı vatandaşlar bunu yapabiliyor, bazılarının buna imkanı olmuyor. Eğitim bir haktır, parasız eğitim devletin temel görevidir; ama böyle bir ortamda eğitime erişim sorunu ortaya çıkıyor" dedi.

Lale Karabıyık, bu yıl ise eğitime ayrılan payın yüzde 8'e çıkarıldığını belirterek, "Ancak koronavirüs ortamında anlamlı bir artış değil. Eksiği, kaybı telefi edecek, hedefleri gerçekleştirebilecek artış olmadığını net olarak söyleyebilirim. Aslında MEB'e yeterli bütçe ayrılırsa yoksulluğun aileden çocuğa geçmesine de engel oluyorsunuz. Aslında orta ve uzun vadede duruma böyle bakıldığında eğitim bütçesinin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor" diye konuştu. '7 BÖLGEDE EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI YAPIYORUZ'CHP'li Karabıyık, öğretmenlerin ve üniversitelerin sorunlarına da değinerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl sadece ataması yapılan öğretmen sayısı 7 bin 154. 'Hiç boş dersimiz yok, ücretli öğretmenler ile boş dersleri tamamlıyoruz' deniliyor. Bu, sorunu çözmek midir? Atama bekleyen öğretmen varken ücretli öğretmen ile bu sorun çözülür mü? 'Her yerde üniversite açacağız' diye açtıkları üniversitelerin içi boş. Biz diyoruz ki 'Meslek envanteri yapmalı, hangi mesleğe ne kadar ihtiyaç varsa üniversite kontenjanları buna göre verilmeli'. Türkiye'nin geleceği eğitimdedir. Bizim iktidarımızda sağlam, doğru bir eğitim sistem olacak. 7 bölgemizde eğitim ile ilgili çalıştaylar yapıyoruz. Eğitim nasıl gidiyor, öğretmen açıkları nasıl, derslik yetersizlikleri nasıl, koronavirüs sürecinde yaşanan sorunlar neler; tüm yetersizlikler ve eğitim ile ilgili her sorunu bu 7 bölgemizde yapılan toplantılarda masaya yatırıyoruz. En son 27 Kasım'da bunu genel başkanımızın da katılımı ile bir final ile sizlerle paylaşacağız."

CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir

Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, Türkiye, Atama, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir - Son Dakika


Son Dakika

Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! 11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:41 Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! 11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!
Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada 11:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada Başak'ın katilini avukat annesi de savunmayacak: İstifa ediyorum 11:23 Başak'ın katilini avukat annesi de savunmayacak: İstifa ediyorum
Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi 11:16 Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Son Dakika Haberleri
11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!
11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!
11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden
11:28 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
11:24 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı
11:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada
11:19 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
11:19 Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak
11:15 Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar
11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası         
11:46
ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar         
11:38
Bu Tevrat Ortaçağ döneminden Bu Tevrat Ortaçağ döneminden         
11:36
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı         
11:23
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement