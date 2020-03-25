CHP'li Karaca: "Akademik camiayı PAÜ'de yaşanan bilim karşıtlığına ses vermeye davet ediyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Karaca: 'Akademik camiayı PAÜ'de yaşanan bilim karşıtlığına ses vermeye davet ediyorum' - Son Dakika

CHP'li Karaca: "Akademik camiayı PAÜ'de yaşanan bilim karşıtlığına ses vermeye davet ediyorum"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİYOM) bulunduğu alana dozerle girildiğini iddia ederek, "Tüm akademik camiayı PAÜ'de yaşanan bu bilim karşıtlığına karşı ses vermeye...

CHP'li Karaca:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİYOM) bulunduğu alana dozerle girildiğini iddia ederek, "Tüm akademik camiayı PAÜ'de yaşanan bu bilim karşıtlığına karşı ses vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi BİYOM'da Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği (AB) destekli, yerli tohum ve bitki üretim merkezine ait milyonluk projelerin yürütüldüğünü belirtti.

BİYOM'un alanında uzman ve örnek akademisyenlerin emekleriyle bugünlere getirildiğini belirten Karaca, merkezin gıda güvenliği, tarımsal çeşitlilik, yerli tohum başta olmak üzere Türkiye tarım ve gıda üretimi açısından olduğu kadar uluslararası bilim ve araştırmalara sunduğu katkı açısından da örnek olduğunu kaydetti.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın merkezi hedefe koyup uzun süredir faaliyetlerinin sona ermesine yönelik baskıda bulunduğunu savunan Biçer, merkezin bulunduğu alana dozerle girilip bitkilerin söküldüğünü, buna karşı çıkan akademisyenlerin tartaklandığını öne sürdü.

"Tüm akademik camiayı, PAÜ'de yaşanan bu bilim karşıtlığına karşı ses vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullanan Biçer, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiği, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü bir dönemde bilim yuvası olan akademilerin böyle görüntülerle ve olaylarla anılmasının üzüntü kaynağı olduğunu belirtti. Karaca, "Dozerleri bırakın, bilime hizmet etmek üzere kurulan bu araştırma merkezlerinin büyümesi, desteklenmesi yönündeki sorumluluğunuzu yerine getirin." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Pamukkale Üniversitesi, Gülizar Biçer Karaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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