CHP'li Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

CHP'li Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

10 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak değil, sözleşmeyi etkin uygulamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

CHP'li Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak değil, sözleşmeyi etkin uygulamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, dünyaya, topluma ve yaşam alanlarına sahip çıkan kadınların yalnızca siyasal değil, toplumsal ve sosyal haklarının ellerinden alınmaması için de itirazlarını dile getirdiklerini belirtti.

Açıklamasında, kadına yönelik ayrımcılığın giderek kurumsallaştırıldığı bir dönemde, kadın düşmanı politikalarla kadın haklarına saldıranların İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıp nafaka hakkını da gasbetmeye çalıştığını savunan Karaca, "Kazanılmış hakların elimizden alınmaması için dayanışmayla mücadele etmeyi sürdürmek büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin, tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin yükümlülüklerini yerine getirmek, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasını sağlamak, etkin önleme ve izleme ağını kurmak, veri sistemi oluşturarak önleyici mekanizmaları hayata geçirmek zorunda olduğunu belirten Karaca, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu yükümlülüklerden kaçmanın mümkün olmadığı, birbiriyle çelişen söylemlerin yetersizliği, yaşanan kadın cinayetleriyle apaçık ortadadır. 8 Mart dolayısıyla bir kez daha hatırlatmak isteriz: İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak değil, sözleşmeyi etkin uygulamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak zorundayız. Sığınma evlerinin sayısını ve niteliğini artırmak, cinsel şiddet kriz merkezlerini açmak, her türlü şiddete dair ulusal verileri tutmak ve bu doğrultuda şiddetin önlenmesi mekanizmalarını oluşturmak, kamu politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmak, şiddete uğrayanların ulaşabileceği telefon hattını oluşturmak, yargı mensupları başta olmak üzere farkındalık çalışmalarını organize etmek, ısrarlı takibin Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmasını sağlamak, kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamasından vazgeçilmesini hayata geçirmek İstanbul Sözleşmesi'nin izleme heyeti olan Grevio'nun tavsiyeleri arasında yer almakta, yükümlülük gereği hayata geçirilmeyi beklemektedir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, 8 Mart, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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