CHP'li Karaca'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM'de görüşmeleri süren yasa teklifinde yer alan termik santrallere baca filtrelerinin takılması süresinin uzatılmasını öngören maddenin geri çekilmesini istedi.

Karaca, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin 50'nci maddesiyle, termik santrallere baca filtrelerinin takılması ve çevre mevzuatına aykırılıkların giderilmesine ilişkin tanınan sürenin uzatılmasının öngörüldüğünü belirten Karaca, benzer bir düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, şubat ayında tekrar Meclis gündemine getirildiğinde de ortak önergeyle ilgili kanun teklifinden çıkarıldığını anlattı.

Bunlar yaşanmamış gibi konunun tekrar, bu teklifle Meclis'e getirildiğini ifade eden Karaca, eğer bu madde yasalaşmazsa, enerji arzında sıkıntı olabileceği ve 10 santralin kapanacağının söylendiğini aktardı.

Termik santrallerin hava kirliliğine neden olduğuna işaret eden Karaca, "10 santralin kurulu gücü 8.350 megavat. 90 bin megavat kurulu gücümüz var, 8.350 megavat kurulu güç kapatılacak diye biz insanların zehir solumasına izin vermeye devam edeceğiz. Bundan daha trajik bir düzenlemeyi hayal bile etmek istemiyoruz." diye konuştu.

Bu santrallerin bulunduğu illerdeki hava kirliliğine ilişkin "Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu"ndaki verileri paylaşan Karaca, şöyle devam etti:

"İnsan yaşamı, sağlığı, çocuklarımız, 5-6 enerji lobisinden daha kıymetlidir. Bugün hiçbir iradenin size emir vermesine, sizi yönlendirmesine ve yönetmesine izin vermeden 5 siyasi partinin milletvekilleri, grup başkanvekilleri olarak, parlamentoya bir daha gelmemek üzere 50'nci maddeyi geri çekelim ve 31 Aralık 2019'a kadar çevreye uyumlu hale getirilmeyen ve insanlarımızı, havamızı zehirleyen ve ölüm oranları sebepleri arasında ilk üçe çıkmış olan bu katliama, kirliliğe ve bu düzenlemeye 'hayır' diyelim ve geri çekilim."

Karaca, konuşmasının ardından bir basın mensubunun sorusu üzerine, hayvan hakları kanun teklifinin ocak ayından itibaren Meclis'te görüşülmesinin beklendiğini kaydetti.