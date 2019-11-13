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CHP'li Karaca'dan "zayi aşı" açıklaması

8 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemiz genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan aşıların zayi olması insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlike olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük kayıptır.

CHP'li Karaca'dan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemiz genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan aşıların zayi olması insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlike olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük kayıptır." ifadesini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Sayıştay Denetim Raporu'na göre, 10 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan ve son kullanım tarihi geçtiği için zayi olan 368 bin 761 aşının hesabının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Bakanlığın aşı takip sisteminin olmadığını savunan Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan aşıların zayi olması insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlike olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük kayıptır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Sayıştay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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