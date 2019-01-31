Son Dakika Haberleri: CHP'li Karaca'dan Zehirlenen Köpekler İçin Suç Duyurusu

CHP'li Karaca'dan Zehirlenen Köpekler İçin Suç Duyurusu

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, geçen hafta Denizli'de bir sokak köpeği ile 8 yavrusunun zehirlenmesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Karaca'dan Zehirlenen Köpekler İçin Suç Duyurusu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, geçen hafta Denizli'de bir sokak köpeği ile 8 yavrusunun zehirlenmesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin her bir yanından hayvanlara işkence ile ilgili şikayetler aldıklarını bildirdi. Denizli'de bir sokak köpeği ile 8 yavrusunun zehirlendiğini hatırlatan Karaca, bu olayın sorumlularının acilen bulunması gerektiğini dile getirdi. Bu işin takipçisi olacağını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Karaca, şöyle dedi: "Biz hayvana şiddete yaptırımın asgari 2 yıldan başlamasını öneriyoruz ancak edinebildiğimiz bilgilere göre onlar '4 ay yeterli' diyor. Biz 'her türlü hayvan satışı yasaklansın' diyoruz, onlar 'hayvanlar petshopta bulunmasın ama katalogları olsun, yani hayvanlar eşya gibi alınıp satılmaya devam etsin, yeter ki ortalıkta görünmesin' diyorlar. Oldu bittiyle getirecekleri hayvanlarla ilgili yasada, en temel haklar yer almalı, geçiştirmelik ve göstermelik hiçbir hazırlığın hayvanları şiddetten, eziyetten, işkenceden ve ölümden korumayacağı çok açık. Hayvana şiddetin önüne geçilmesi için daha fazla geç kalınmamalı."

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

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