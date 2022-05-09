CHP'li Karaca, Gıda Enflasyonu Komisyonu Kurulması İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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CHP'li Karaca, Gıda Enflasyonu Komisyonu Kurulması İçin Çağrı Yaptı

09.05.2022 12:55
CHP'li Karaca, Gıda Enflasyonu Komisyonu Kurulması İçin Çağrı Yaptı

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Gıda Enflasyonu Komisyonu” kurulması için çağrı yaptı. TBMM’ye gıda enflasyonunun sebeplerinin araştırılması için komisyon kurulması teklifi sunduklarını anımsatan Karaca, “Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makas rekor kırdı. Türkiye'de gıda enflasyonu, küresel gıda enflasyonundan nisan ayında rekor negatif ayrışma yaşadı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde "Gıda Enflasyonu Komisyonu" kurulması için çağrı yaptı. TBMM'ye gıda enflasyonunun sebeplerinin araştırılması için komisyon kurulması teklifi sunduklarını anımsatan Karaca, "Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makas rekor kırdı. Türkiye'de gıda enflasyonu, küresel gıda enflasyonundan nisan ayında rekor negatif ayrışma yaşadı" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, beslenme hakkı ihlallerinin yarattığı hasarın geri dönülemez olduğunu ve Türkiye'nin üreten değil ithal eden ülke konumundan derhal çıkarılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca; "TÜİK'in son açıkladığı enflasyon verilerine göre Türkiye'de nisan ayında yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 89,10 olarak kaydedildi. Böylelikle küresel gıda enflasyonu ile Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makas rekor kırdı. Türkiye'de gıda enflasyonu, küresel gıda enflasyonundan nisan ayında rekor negatif ayrışma yaşadı. FAO verilerine göre küresel gıda fiyatları nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,81 artış kaydetti" dedi.

Gıda enflasyonunun sebeplerinin belirlenerek gerekli çözüm önerilerinin saptanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Ancak sorunların tespit edilmesi tek başına yeterli değildir. Tespit edilen çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilebilmesi için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kurumsal kapasitelerin artırılması, bu bağlamda yapılacak araştırma, tespit ve çözüm önerileri için sürekli olacak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir Gıda Enflasyonu Komisyonu kurulması, gıda enflasyonunun temel sebeplerinden olan tarım sektöründeki sorunların belirlenebilmesi ve çözüm üretilebilmesi için Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile ortak bir çalışmanın yürütülmesi ve bütün bu uygulamaların hayata geçirilebilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin belirlenebilmesi gereklidir. Bu bağlamda TBMM'de araştırma komisyonu kurulması acil ve önceliklidir."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Nisan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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