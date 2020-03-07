Chp'li karaca, karabük il başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Chp'li karaca, karabük il başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Chp'li karaca, karabük il başkanlığı'nı ziyaret etti

7 saat önce

CHP'li Karaca, Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiCHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP'li Karaca, Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinin parlamentoda şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bugün ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren, huzur ve barış yerine kutuplaşmayı kavgayı tercih eden bir anlayışın karşısında artık parlamento çatısı altında dahi sizlerin parlamentoya gönderdiğiniz ve halkı temsil etmek, sorunlarına çözüm üretmek, milletin sorunlarını o parlamento çatısı altında çözme noktasında mücadele etmek için gönderdiğiniz milletvekillerimiz artık parlamentoda söz haklarından dolayı dahi şiddete maruz kalmaktalar. Bizler üzülerek ifade etmek isteriz ki özellikle CHP milletvekilleri ve kadın milletvekilleri olarak böyle bir şiddet içerikli anlayışın uğradığı saldırıda zor anlar yaşadık" dedi.

Chp'li karaca, karabük il başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Parlamento, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:19 Kaynak: DHA
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