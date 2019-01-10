CHP'li Karaca: Plastik Poşetlerden Yıllık 6,5 Milyar Lira Gelir Elde Edilecek

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz