CHP'li Karaca, Uğur Mumcu'yu andı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Karaca, Uğur Mumcu'yu andı Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Karaca, Uğur Mumcu'yu andı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Uğur Mumcu'nun hayalini kurduğu eşit, laik ve tam bağımsız bir ülke için 'Nasıl bir yurttaş olmalı'yı öğrenmek, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaması gerektiğini aklımızdan çıkarmamak, onurlu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

CHP'li Karaca, Uğur Mumcu'yu andı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, " Uğur Mumcu'nun hayalini kurduğu eşit, laik ve tam bağımsız bir ülke için 'Nasıl bir yurttaş olmalı'yı öğrenmek, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaması gerektiğini aklımızdan çıkarmamak, onurlu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur." ifadesini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamasında, araştırmacı gazeteciliğin duayen isimlerinden Uğur Mumcu'yu uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 27'nci yılında saygı ve özlemle andığını bildirdi.

Her 24 Ocak'ta içlerinde derin bir sızı oluştuğunu, ruhlarında yaranın açıldığını ifade eden Karaca, Mumcu'nun soğuk bir Ankara gününde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı ile katledilmesinin kederi içinde olduklarını aktardı.

Mumcu'nun, gerçeklerin açığa çıkmasındaki kararlı, ilkeli ve mücadeleci tavrıyla bu ülkeye en büyük hediyelerden birini verdiğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Yaşadığı topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren örnek aydın Uğur Mumcu'nun hayalini kurduğu eşit, laik ve tam bağımsız bir ülke için 'Nasıl bir yurttaş olmalı'yı öğrenmek, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaması gerektiğini aklımızdan çıkarmamak, onurlu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur."

Karaca, Mumcu'nun Atatürkçülüğü, laikliği, eşitliği ve özgürlüğü savunduğunu, hukuksuzluğun karşısına korkusuzca dikildiğini, adaletin tesisi için bilgiyi, öğrenmeyi ve anlatmayı ilke edindiğini ifadelerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Uğur Mumcu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında CHP'li vekilin sözleri Ahmet Hakan'ı kızdırdı: Bağlamayın bu adamı
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:43:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Karaca, Uğur Mumcu'yu andı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]