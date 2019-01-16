Son Dakika Haberleri: CHP'li Karasu'dan Teşvik Tepkisi

CHP'li Karasu'dan Teşvik Tepkisi

1 saat önce

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Devlet Sivas'a istihdam sağlamadığı gibi, özel sektörün de yatırım yapması için gerekli olan teşviklerin önünü keserek şehrimizi cezalandırıyor.

CHP'li Karasu'dan Teşvik Tepkisi, System.String[]
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Devlet Sivas'a istihdam sağlamadığı gibi, özel sektörün de yatırım yapması için gerekli olan teşviklerin önünü keserek şehrimizi cezalandırıyor." iddiasında bulundu.

Karasu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidarın 17 yıldır uyguladığı yanlış siyasi ve ekonomik politikaların son yıllarda telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğurmaya başladığını savundu.

Yatırımların durma noktasına geldiğini, vatandaşların bankalara olan borçlarını ödeyemediğini anlatan Karasu, "Her gün ülkemizin çeşitli bölgelerinden intihar haberleri gelmekte, vatandaşlarımız psikolojik bunalıma girmektedir. Bu durum hanelere yansımakta, huzursuzluk toplumun her kesimine yayılmaktadır." dedi.

Karasu, ekonomik krizden Sivas'ın da ciddi anlamda etkilendiğini söyledi.

Sürekli göç veren Sivas'ta sanayi, tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade eden Karasu, bunun en önemli nedenlerinden birisinin, Sivas'ın uygulanan teşviklerden bir türlü hak ettiği desteği alamaması olduğunu vurguladı.

CHP'li Karasu, geçen ekim ayında TBMM Başkanlığına, Sivas'ın 6. teşvik bölgesine alınmasına dair kanun teklifi sunduğunu belirterek, "Çevresindeki bütün iller 5. teşvik bölgesinde yer alırken ya da cazibe merkezi kabul edilirken, Sivas'ın 4. teşvik bölgesinde bulunması hiçbir gerekçe ile izah edilemez. Devlet Sivas'a istihdam sağlamadığı gibi, özel sektörün de yatırım yapması için gerekli olan teşviklerin önünü keserek şehrimizi cezalandırıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Sivas, Cumhuriyet Halk Partisi, Karasu, Politika
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