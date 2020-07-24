CHP'li Kasap istihdama ilişkin kanunu eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, istihdama ilişkin kanunu eleştirerek, "Sağlık Bakanlığının ve sağlık teşkilatının yapmış olduğu tüm çalışmalar yok edilmek istenmektedir. Aklın yolu birdir. Bu uygulanmaması gereken bir kanundur." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştığını anımsattı.

Yasanın kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğünün ertelenmesine ilişkin maddesini eleştiren Kasap, bunun "ciddi bir facia" olduğunu savundu. Kasap, "Sınavın yapılamamasını bahane etmek çocukça bir şeydir. İlkokul öğrencilerinin getirmeyeceği kanun teklifi getirildi ve Meclis'te onaylandı." ifadesini kullandı.

Az tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerini sayan Kasap, "Bunlar, insanların çok yoğun olarak pandemide kalabalık oluşturdukları ortamlar, mekanlar ve tehlike arz ediyorlar. Kovid-19 sürecinde bu tip iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun bir yıl, iki yıl değil tam 3,5 yıl ertelenmesi ve malum sebeplerin gerekçe gösterilmesi, emin olun beş yaşındaki çocuğun yapmayacağı şeylerdir." diye konuştu.

Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda her türlü girişimde bulunduklarını vurgulayan Kasap, "Bu kanunla beraber çıkan Manisa'daki işçilerin mağduriyetinden dolayı belki 'hayır' diyemedik ama bu kanun teklifiyle pandeminin ikinci aşamasını tekrar patlatmak istiyorlar. Sağlık Bakanlığının ve sağlık teşkilatının yapmış olduğu tüm çalışmalar yok edilmek istenmektedir. Aklın yolu birdir. Bu uygulanmaması gereken bir kanundur." değerlendirmesinde bulundu.