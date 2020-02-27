CHP'li Kasap: "Meclis'te, koronavirüs karşısında milletvekilleri de risk altında" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Kasap: 'Meclis'te, koronavirüs karşısında milletvekilleri de risk altında' - Son Dakika

CHP'li Kasap: "Meclis'te, koronavirüs karşısında milletvekilleri de risk altında"

6 saat önce

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Meclis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında milletvekillerinin de risk altında olduğunu belirterek, "Yüzde 60-95'lik alkollü dezenfektan solüsyonları Meclis'te nerede?

CHP'li Kasap:

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Meclis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında milletvekillerinin de risk altında olduğunu belirterek, "Yüzde 60-95'lik alkollü dezenfektan solüsyonları Meclis'te nerede?" dedi.

Aynı zamanda bir hekim olan Kasap, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün insandan insana geçme oranının çok yüksek olduğunu ve havada canlı kalabilme süresinin 8 saati bulabildiğini söyledi.

Yakın temasla, aynı ortamda kalmayla bulaşabilen koronavirüsün kuluçka süresinin 2-14 gün sürdüğünü dile getiren Kasap, hastalığın ateş, öksürük, boğaz ağrısı, bazen ishal belirtileri gösterdiğini anlattı.

Kasap, şimdiye kadar ölenlerin 60-80 yaş arası olduğunu, hastalığa yakalananların şu ana kadar yüzde 2'sinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, altta yatan bir hastalık varsa bunun da ölüme yol açabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının yeterli tedbiri almadığını ileri süren Kasap, kamu spotları ve benzeri şeyler olmasına rağmen tedbirleri yeterli bulmadığını kaydetti.

Tedbir önerisi

Kasap, elleri 20 saniye sabunlu suyla yıkama, antiseptik, alkollü solüsyonlarla dezenfekte etme, yüze, göze götürmeme, kalabalık ortamlara girmeme, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takma tavsiyesinde bulunarak, " Almanya'da, İtalya'da, Amerika'da olan şey... Siz kendiniz hastaneye gitmiyorsunuz, başvurmuyorsunuz, ekipmanları, gerekli donanımı olan araçlarla gelip sizi evden, bulunduğunuz mekandan alıyorlar." diye konuştu.

Kütahya Simav'da, Tayland tatiline giden bir vatandaşın kendisinin hastaneye gittiğini ve bunun doğru olmadığını anlatan Kasap, durumu bir facia olarak nitelendirdi. Bu hastanın Uşak'a, oradan da Ankara'ya sevk edildiğini dile getiren Kasap, bu nedenle Türkiye tarafından üretilen testin Simav ya da Uşak'ta yapılamamış olduğunu iddia etti.

Kasap, günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Meclis'te, milletvekillerinin de risk altında olduğunu ifade ederek, "Yüzde 60-95'lik alkollü dezenfektan solüsyonları Meclis'te nerede?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kütahya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek'ten CHP ile ittifak iddiası: 'Kılıçdaroğlu, HDP olmazsa olmaz' dedi
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geliyoruz" sözlerine yanıt verdi Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz HDP, İmralı'daki yangın sonrasında Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini söyledi

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Kasap: "Meclis'te, koronavirüs karşısında milletvekilleri de risk altında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]